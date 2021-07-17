بيني وبينك ..شعر ..أسامة مهران

شعر

بيني وبينك

أسامة مهران

1-

بيني وبينك

نعرف أن كلينا خطاء

وأني حين ذهبت بعيدًا

كنت مريبًا

وغريبًا

ومُراء

لكنكِ حين ذهبتِ

وحين نأيتِ

وحين كفرتِ

بكل نداءْ

لم أبحث عن نداهةِ عمري..

أو عن أولاد

يلتفون عليها..

ويلمون السهد

الطافح من عينيها

ويجوبون الأرض

شمالاً و جنوبا

بين يديها..

فتجيبُ السيدة

المكلومة

بعد عناء:

السحرة مشغولون

بجمع بيانات

عن آخر إسم في الكون

وأول منطوق

للأسماء

****

بيني وبينك

صكٌ محفوفٌ بيقين..

محفورٌ بربيع العمر..

وخريف الفجر

ورفيف الأشياء.

فإذا بالحكمة تهبط في الغار

على الأصحاب.

وتُطيرٌ ما كان بحوزتهم

من أدعية

أو ما كان حواليهم

من أنباء

كان بساطا سحرياً

يفترش الغيم

ويجوب الأنحاء

ما كان الساحر موصوفاً بالفخر

إذ ما التف الجمع الرخو

واسترق السمع

وانشق الصدر

وأبتٌلعت أنواء

هذي أرض ميعاد نعبدها

أو نهجرها حيث نشاء

صنمٌ موعودٌ

بنبي صادق

وإمام عاشق

وفداء.

دنيانا ليس دنيانا

حين أقمنا الحد

وخطبنا الود

واعدنا الحب الأول

ذات مساء

****

بيني وبينك

شجر الجميز على الحافةِ

يحكي عنا منذ خليقة أيامك

منذ سليقةِ

أحلامك

مُذْ كنا وجهًا

مشفوفًا فوق الماء

فجميع الأسرار المكتومة ترقبنا

وجميع الأحزان المدفونةِ تلهينا

ما كنا بعزِ مناقبنا

حتى نحييها

وتحيينا

فمرادي أضاعته حمقى

ومرادك قد صار هباء

-2

بيني وبينك

وجبة إفطارْ

شمسٌ تشرق

بعد نهارْ

ريشة فنان

يسرقه الوقت

ويكسره حصارْ

****

بيني وبينك

سهمٌ يخترق الأشجار

يكتب حرفًا من اسمين

يرسم قلبًا من جمرٍ

ودعاءً من نارْ

يا منطقتي الحبلى

بالسحرِ

وبالشعرِ

وبالأسرار

****

بيني وبينك

قُبلة اثنين التقيا

وانصرفا

وانجرفا في التيارْ

تسألني عيونكِ

هل أحببت؟

فأجيبُ بصمتٍ زاعق:

بالقطعِ أحبك

رغم هوانِ الحجرْ

وليالٍ عشرْ

وهدوء الثوارْ

****

بيني وبينك

آخر مهزلةٍ في عرسٍ

لعروس النيلْ

كنت أودع فاتنة الدهر

وعتاة التبجيلْ

لم أشرك أبدًا في حبكِ

من قال صبئتم يا أهل الذمةِ

من آمن بالتنزيلْ

هل كنتم أعيانًا لقريشٍ

أم ريعانًا للتأويلْ

قابيل لم يقتل أحدًا

لو لم يُقتَلُ هابيلْ.