كلمنا عن مصر ..تامر افندي
يسر جريدة الأهالي أن تقدم لقرائها صفحة إبداعات تواكب الحركة الأدبية المعاصرة في مصر و العالم العربي و الترجمات العالمية ..وترحب بأعمال المبدعين و المفكرين لإثراء المشهد الأدبي و الانفتاح على تجاربهم الابداعية..يشرف على الصفحة الكاتبة و الشاعرة/ أمل جمال . تستقبل الجريدة الأعمال الابداعية على الايميل التالي: Ahalylitrature@Gmail.Com
كلمنا عن مصر
تامر أفندي
كلمنا عن مصر
يا أسطى ياسين
عن الإيدين الشقيانين
عن لحن ترس المكن
وعن الزمن
لما القلوب كانت دفا
زي بيوت الطين
كلمنا عن حبات عرق
كانت تسيل
تلقى الكفوف مناديل
كلمنا ع السريحة
والفريزة
والجميعة
عن فنانين الدرب
والحدادين
عن المغنواتية
والآلاتية
وشدادين الوتر
ومرددي الموال
عن طالبين المدد
عن خطى المريدين
احكيلنا يا عم ياسين
عن ابن بنت النبي
عن سيدنا
الحسين
عن ستنا أم هاشم
عن نصرنا
وانكسارنا
عن ضعفنا
وانبهارنا
عن النبي
اللي جه زارنا
عن آية من القرآن
مكتوبة على جدار ديارنا
ادخلوها بسلام آمنين
ياااه يا أسطى ياسين
رجعت بينا الحنين
احكيلنا بالتنوين
عن نسمة عصاري
وصحبة خطاوي
وكوزين درة
على شط النيل
عن وردية
آخر الليل
عن زهرية ورد
في بلكونة
بتوزع ضحكتها
على حبيبين
عن تواشيح الفجر
عن سبت السوق
عن حبة ملح ويا سميطة
عن حبة حمص
عن قرطاس اللب
عن كوباية حمص شام
عن كرم الضيف
ولو برغيف
عن كره الزيف
عن جدعنة المصريين
عن عامل ترحيلة
عن فلاح على محراته
عن عسكري واقف خدمة
عن كمسري قطر
ما بيرميش البني آدمين
عن سميعة وصيتة
عن صوت الراديو
ساعة الصبح
عن مريلة بني
وشنطة قماش
وكراسة عنوانها الحب
عن لمة عيلة
وقت آدان المغرب
عن توشيحة
عن ترنيمة
عن فرع لزينة
متعلق من قلب لقلب
عن صقفة وزغرودة
ورشة ملح
ودقة هون
عن إفراج العيد
عن مسجون
عننا إحنا يا عم ياسين
إحنا المصريين
احكيلنا كام مرة
جرح إيديك سكين
كام مرة نزفت صوابعك وجع
كام مرة بوست كفوفك
حمد ورضا
وصبرت على عند السنين
احكيلنا من الأولة
لحد ما وقفنا هنا
يا أسطى ياسين
وعجبي