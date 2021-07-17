Infinix Hot 10S الاختيار الأفضل لعشاق ألعاب الهاتف المحمول

تشغل ألعاب الهاتف الذكي اليوم حيزا كبيرا من اهتمام الشباب في الوقت الحالي، حيث أصبحت جزءاً أساسياً من الأنشطة اليومية لجيل الشباب للاستمتاع بالوقت أو التعرف على أصدقاء جدد، ويبحث اللاعبون باستمرار عن أفضل المواصفات التي تثري تجارب اللعب والترفيه اليومية وتمنحهم ميزة التنافسية.

أطلقت إنفينكس تلبيةً لاحتياجات كل اللاعبين هاتف HOT 10S ليكون أفضل هاتف ألعاب على الإطلاق. وتم تزويده بالأداء القوي وعمر البطارية الأطول والشاشة الرائعة ذات الصور الواضحة والحيوية، مما يجعل HOT 10S هاتفاً متخطياً للحدود في عالم ألعاب الهاتف المحمول وجهازاً قوياً لإحراز أفضل النتائج.

لأول مرة في تاريخ سلسلة الـ HOT إنفينيكس زُودّ هاتف HOT 10S بمعالج MediaTek Helio G85 الذي يمتاز بواحدة من أفضل وحدات المعالجة المركزية الخاصة بالألعاب مما يجعل هاتف HOT 10S من إنفينيكس خياراً مثالياً لعشاق ألعاب الهاتف.

ويوفر المعالج القوي للاعبين أداءً متميزاً وعمر بطارية طويل، وتتميز وحدة المعالجة المركزية ثمانية النوى بوحدتيّ معالجة مركزية قويتين Arm Cortex-A75 تعملان بسرعة 2 جيجاهرتز وستة وحدات معالجة Cortex-A55 تصل سرعتها إلى 1.8 جيجاهرتز، متصلة بواسطة ذاكرة تخزين مؤقت كبيرة L3 لتحسين الأداء.

فضلا عن ذلك، يحتوي هاتف HOT 10S من انفينكس ، على بطارية ضخمة يمكنها تحمل ساعات اللعب الطويلة والكثيفة. وتبلغ قدرة بطارية هاتف HOT 10S 6000 مللي أمبير، بينما تبلغ قدرة بطارية هاتف HOT 10S NFC من انفينيكس 5000 مللي أمبير.

وتوفر البطارية 76 ساعة من وقت الاتصال وما يصل إلى 17.3 ساعة من اللعب بعد شحنه لمرة واحدة، بالإضافة إلى 62 يوم في وضع الاستعداد و182 ساعة من تشغيل الموسيقى.

أما الشاشة فجاءت بجحم 6.82 بوصة عالية الدقة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز. وهي شاشة مناسبة بما يكفي لتمكن المستخدمين من رؤية كافة التفاصيل في كل لعبة. وتوفر شاشة هاتف HOT 10S تجربة المشاهدة السلسة ومجال رؤية أوسع وأوضح. مع معدل كشف بسرعة 180 هرتز يوفر قدرة عالية على خاصية التعرف على الوجه وفتح قفل الجهاز.

إضافةً إلى ذلك، توفر إنفينيكس نظامًا متكاملاً مثاليًا للاعبين من خلال سماعات XE21 TWS التي تتوافر مع الجهاز ذات التصميم المريح والاتصال الذكي والصوت القوي وعمر البطارية الطويل للغاية؛ وتكمل هذه السماعات جودة صوت هاتف HOT 10S الذكي. وتعد سماعات إنفينيكس XE21 TWS الملحق المثالي لأي لعبة رائعة.

يمكن الاستنتاج أن HOT 10S من انفينكس هو هاتف ذكي للألعاب والترفيه بفضل مزاياه المتطورة وبطاريته ذات العمر الطويل وأدائه القوي وشاشته الفريدة التي تجعله خيار جيد لعشاق اللعب.