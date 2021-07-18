عودةعمال شركة نايل لينين جروب فى الاسكندرية الى العمل بعد الاستجابة لمطالبهم

تمكنت اللجنة النقابية للعاملين فى شركة نايل لينين جروب بالاسكندرية من التوصل إلى اتفاق ملزم مع المهندس سعيد أحمد رئيس مجلس إدارة ومالك شركة نايل لينين جروب حول تعويض ما تم خصمه في أزمة كورونا 2020 و استئناف التفاوض حول باقي المطالب عقب عيد الأضحى.وأكد رئيس اللجنة النقابية عبد العزيز سليمان انه تم الاتفاق مع رئيس هيئة الاستثمار بالعامرية على بدء الجولة الثانية من المفاوضة حول مطلب تعديل الأجور وصرف بدل المخاطر لجميع العاملين وتعديل بعض بنود اللائحة الداخلية بعد اجازة عيد الاضحى .ونص الاتفاق على صرف ماتم خصمة خلال جائحة كرونا 2020 مجدول على 5 أشهر بواقع ألف جنيه شهريا لكل عامل على أن تصرف في منتصف الشهر .و إعطاء مهلة للإدارة واستكمال المفاوضة حول المطلب الأساسي وهو تعديل الأجور عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى