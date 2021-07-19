القومي لتنظيم الاتصالات ينظم أوقات عمل منافذ خدمات الاتصالات خلال فترة عيد الأضحى
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص تنظيم أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الأضحى المبارك لتكون كالتالي:
أول أيام عيد الأضحى المبارك (يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢١):
أجازة رسمية لكافة نقاط البيع ومراكز الخدمة الخاصة بالشركات عدا المتواجدة بالمراكز التجارية والمولات.
اعتباراً من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (يوم الأربعاء الموافق ٢١ يوليو ٢٠٢١):
يتم التعامل مع الجمهور في كافة نقاط البيع الخاصة بالشركات ومراكز الخدمة التابعة لها طبقًا للمواعيد المحددة مسبقًا وهي:
- طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.
- يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.
- يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.