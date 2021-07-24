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أبداعات

لم يخطئ القناص ..شعر ..محمد بن طلحة

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كتب جريدة الأهالي
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شعر

                             لم يخطئ القناص

                           محمد بن طلحة

    الطريدة ،

    هي التي وثبت فوق الفخ

    ثم استدارت . وأنشبت مخالبها

    في عنقي

    آنئذ ،

     أخذت ريشة من جنأح هدهد كان يحلق

     فوق رأسي

    بللتها بلعابي

    ثم غيرت مسار السرد

    وكتبت بخبرة العجوز المتصابي :

                         إبط الانثى

           هو المكان الذي تفضل الطيور

                ان تبني أعشاشها

                            فيه

    حدث هذا

    حين  كان الهدهد يتقن سبع لغات

    أما الآن ، و بعد ان عبثت فأرة كمبيوتر

    بكل محتويات حاسوبي ،

    فكيف أفك عنقي ؟

   .الطريدة انا

    .واللغة هي الفخ

     في حياة سابقة ، كانت كرة تنس

    . وكنت جامع كرات

جريدة الأهالي
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