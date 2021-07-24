لم يخطئ القناص ..شعر ..محمد بن طلحة
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شعر
لم يخطئ القناص
محمد بن طلحة
الطريدة ،
هي التي وثبت فوق الفخ
ثم استدارت . وأنشبت مخالبها
في عنقي
آنئذ ،
أخذت ريشة من جنأح هدهد كان يحلق
فوق رأسي
بللتها بلعابي
ثم غيرت مسار السرد
وكتبت بخبرة العجوز المتصابي :
إبط الانثى
هو المكان الذي تفضل الطيور
ان تبني أعشاشها
فيه
حدث هذا
حين كان الهدهد يتقن سبع لغات
أما الآن ، و بعد ان عبثت فأرة كمبيوتر
بكل محتويات حاسوبي ،
فكيف أفك عنقي ؟
.الطريدة انا
.واللغة هي الفخ
في حياة سابقة ، كانت كرة تنس
. وكنت جامع كرات