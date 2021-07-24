لم يخطئ القناص ..شعر ..محمد بن طلحة

شعر

لم يخطئ القناص

محمد بن طلحة

الطريدة ،

هي التي وثبت فوق الفخ

ثم استدارت . وأنشبت مخالبها

في عنقي

آنئذ ،

أخذت ريشة من جنأح هدهد كان يحلق

فوق رأسي

بللتها بلعابي

ثم غيرت مسار السرد

وكتبت بخبرة العجوز المتصابي :

إبط الانثى

هو المكان الذي تفضل الطيور

ان تبني أعشاشها

فيه

حدث هذا

حين كان الهدهد يتقن سبع لغات

أما الآن ، و بعد ان عبثت فأرة كمبيوتر

بكل محتويات حاسوبي ،

فكيف أفك عنقي ؟

.الطريدة انا

.واللغة هي الفخ

في حياة سابقة ، كانت كرة تنس

. وكنت جامع كرات