ابنة الجلبة …نسرين طرابلس
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ابنةُ الجلبة
نسرين طرابلسي
صمتي ليس أصيلاً
أنا ربيبةُ دفءِ الصَّخبِ
حفيدةُ الضجيجِ
سيدة اللّغطِ والعجلة
أغنية مهدي ثرثرةٌ على وزن الهمهمة
وإثارتي تكتمل برذاذ الهمس
ومنثورِ الشهقات
طفولتي ربت في بحيرة صياحٍ
على ضفاف الـ يــــــــــــــــا
وتخوم الـ هــــــــــــــــاي
وصخور الــ أنتِ
وأنّى خُيِّل إليَّ أنّني سمعتُ نداهةً لبّيت..
في وحدتي أنشج مثل نولٍ صديءٍ
اختنقَ بخيطانِه
أفتح صنابير المياه لأصنع شلالاً
أحاور البلاط بكعبيّ
وأقلد أصوات العصافير
فينهمر الخريف من الجدران
وتضع كلُّ الأبوابِ مفاتيحها بين يدي
من وحدتي أصنعُ غابةً
أملؤها بعويل عتب
مثل طفل ربّته الذئابُ
فصار حنوناً ودافئاً كفراء
وغريباً كلقيط
الصمت من صفاتي المكتسبة
وحمضي النووي مضفورُ أصواتٍ ملونة
من إيقاعاتِ تصفيقٍ
ونشوةِ حشودٍٍ ممزوجةٍ بأنين المسافات البعيدة
وتأفُّفِ المساحات الضيقة
وفرهدة القلب للضحكات
ربما حملتني أمي في أذنها
وولدتني من فمها وهي تعطس عطستها الشهيرة
ربما أنا الأفعى التي سمعت بجلدها
هسهسة الرغبات
الحب عندي حديثٌ يطولُ
واشتباك شفاه
وحين تكمِّمُني أكتب
وحين تلجمني أرسم
وحين تشرد لوجهةٍ أخرى
أطلق بعيداً عنك زمام حكايتي
وإذا ما أُجبرتُ على الصمت
يفيض الماء الحبيس من عيون الأرض
وإذا ما عوقبت بالصمت
ملأت مابين السطور بلافتات الاحتجاج
وحين ينتهي الكلام
أرتب حبي في حقيبتي مع ثيابي الشتوية وأحذيتي التي
أستطيع أن أقفز بها في برك الوحل
مع مجفف الشعر وعلبة الماكياج
واللاب توب
والقليل جدا من كراكيبِ الذكرياتِ
وأمضي
أنا التي أضع قلبي على لساني وأحبُّ
سأبتلعه الآن.