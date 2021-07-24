علبة بخور ..شعر ..رجب الصاوي
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شعر
علبة بخور
رجب الصاوي
جربندية
حاجات قديمة مصدية
وارثها عن ابويا وجدي
من يوم ماكان في الجهادية
عايشين معايا سنين وسنين
خمسين سنة أو قول مية
وهما جوه البيت ساكنين
يحكوا لي ع الزمن الماضي
واحكي لهم ع الزمن الحزين
علبة بخور ..
جربندية
بيفكروني أنا وهي
بليالي حلوة ترد الروح
جنب القمر فوق السطوح
والنيل بيحضن في الميه
والنسمة بتعدي علينا
تغسل همومنا المنسية
علبة بخور
جربندية
مع الزمن دبلت خالص
واللا لساها شوية ؟!