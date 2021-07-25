Infinix  تنضم إلى سباق الشحن السريع مع هاتفها الجديد بقوة 160 واط

انضمت شركة infinixإلى سباق تكنولوجيا الشحن السريع عقب كشفها عن أول هاتف ذكي ثنائي اللون ومزود بتقنية الشحن السريع الفائقة بقوة 160 واط Infinix Concept Phone وتسمح الخاصية الرائعة للهاتف الذكي بشحنه بالكامل من الصفر إلى 100% خلال 10 دقائق؛ ناهيك عن تقنية تغيير اللون المزدوج الخلفي التي تمنح الهاتف تأثيراً مذهلا.

شحن فائق السرعة

تتطلب حياتنا العملية هاتفاً قوياً بتقنية الشحن السريع، لذلك زودت شركة انفينكس هاتفها الجديد Infinix Concept Phone بتقنية شحن فائقة تساعد الهاتف على تجنب التحميل والسخونة الزائدة، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط. كما زودته Infinix بـ 60 آلية حماية أمنية وخلية بطارية 8C تتيح شحن بطارية الهاتف الذكي بقدرة 4000 مللي أمبير بالكامل في غضون 10 دقائق.

شحن الهاتف الآمن

وضعت Infinix سلامة المستخدمين في الاعتبار وزودت هاتف Infinix Concept Phone بتقنية Super Charge Pump التي تستخدم أربع شرائح تحويل قوية تعزز تحويل الطاقة بقوة كبيرة، وتضمن هذه الشرائح ألا يفرط الهاتف في التحميل أو أن يسخن من التيارات الكبيرة وأن يصل إلى 96% من كفاءة تحويل الشحن، وبدعم 20 مستشعراً لدرجة الحرارة، يراقب هاتف Infinix Concept Phone درجة الحرارة أثناء الشحن ويضبط قوة الشحن للحفاظ على درجة حرارة الهاتف الذكي أقل من 40 درجة مئوية/104 درجة فهرنهايت.

تقنية اللون المزدوج والمتغير

تقدم Infinixلأول مرة مفهوم اللون المزدوج المتغير في هواتفها الذكية، ويتميز هاتف إنفينكس لعام 2021 بتقنية جديدة متطورة تسمح لظهر الهاتف بالتبديل بين لونين. وتجمع الميزة الجديدة بين تقنية الإلكتروكروم وتقنية الإنارة الكهربائية وتوفر للمستخدمين تجربة فريدة من نوعها، وتتغير الألوان بين الرمادي الفضي والأزرق الداكن عند إجراء المكالمات وتومض عند وصل الهاتف بالشحن.

التصميم والأداء

ستشعرون عند حمل هاتف إنفينكس الجديد براحة في يدكم، كما أنه مزود بشاشة AM-OLED رائعة للغاية مقاس 6.67 بوصة، تنحني بزاوية 88 درجة عند الزوايا، مما يمنحكم شاشة عرض كاملة مصنوعة من الزجاج ثلاثي الأبعاد.

يدعم هاتف Infinix Concept معالج ثماني النواة 64 بت مع نواتيّ أداء ARM Cortex-A76 وستة أنوية معالجة مركزية Cortex-A55 موفرة للطاقة تعمل بتردد 2.05 جيجاهرتز و2 جيجاهرتز على التوالي، ويعمل الجهاز بنظام تشغيل Android 11 ويتضمن ذاكرة RAM سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين سعة 128 جيجابايت.

هاتف مذهل

يضع هاتف Infinix Concept Phone الجديد معايير جديدة، ولم يقتصر مجهود إنفينكس على تطوير تقنياته المميزة التي أعادت تعريف الإنتاجية والكفاءة، وإنما ابتكرت أيضاً تصميماً مستقبلياً ليجذب المستخدمين الشباب، وأثبتت مجدداً أنها منافس شرس في سوق الهواتف الذكية.