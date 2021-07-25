بالصور – “ايتيدا” تنشر تقريرًا تفصيليًا بأنشطتها الترويجية بالمعرض العالمي “4 أعوام من الآن” 4YFN ببرشلونة

نشرت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” تقريرا مفصلا بالصور عن أنشطتها الترويجية لقطاع ريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة بالمعرض العالمي “4 أعوام من الآن” 4YFN ببرشلونة، والمقام على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المتنقلة GSMA Mobile World Congress.

وعرضت الهيئة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي جانب من تفاعل الزوار مع الجناح المصري والذي لاقى استحسان وإعجاب مختلف الزوار والمسئولين من حيث التصميم والهوية البصرية والتجهيزات الخاصة بالجناح والتي ساعدت الشركات الناشئة في استعراض حلولها المبتكرة وجذب الزوار من صناديق رأس المال المخاطر وعقد اللقاءات مع المستثمرين المحتملين.

وشاركت مصر ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” في المؤتمر على مدار أربعة أيام، بجناح متميز على مساحة 200 متر حيث ضم 8 شركات من قطاع الشركات الناشئة بهدف تعزيز فرص نموهم وتسليط الضوء على النمو المتسارع والنجاحات المتتالية في مجال ريادة الأعمال وجذب أكبر الصفقات الاستثمارية في هذا القطاع الواعد مع التركيز على استعراض نمووازدهار بيئة ومناخ ريادة الأعمال فى مصر.

وتضمن التقرير استعراض لأنشطة الهيئة خلال المعرض، والتي كان من أبرزها عقد عدد من الحلقات النقاشية بالتعاون وبرعاية مؤسسات وصناديق استثمار مصرية وأجنبية في هذا المجال مثل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZو Med Angel، و Alex Angels، وHivos.

وخلال تلك الحلقات، قام المستثمرون بعرض تجاربهم الفعلية وترتيب الصفقات مع الشركات المصرية الناشئة وذلك بهدف تشجيع عقد المزيد من الشراكات وإبراز المزايا والعائد على الاستثمار والاستفادة من السوق المصرى الواعد في هذا المجال.

وخلال فعاليات المعرض، التقى المهندس/ عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي للهيئة بالسيد/ خافيير بونسيه، المدير العام لمركز تطوير التكنولوجيا الصناعية التابع لوزارة العلوم والابتكار الاسبانية، وتم مناقشة سبل تعميق التعاون البحثي في المجالات التكنولوجية ذات الاهتمام المشترك مثل أمن المعلومات والزراعة والنسيج، كما جرى مناقشة تجديد الاتفاقية التي تم توقيعها مع الهيئة لإطلاق البرنامج المصري الإسباني للابتكار.

كما بحث رئيس الهيئة خلال لقائه مع ميجويل مارتن، الرئيس التنفيذي لحاضنة Faster Capital فرص التوسع في أعمال الحاضنة في مصر وزيادة الاستثمار الموجه للسوق المصري الغني بالمهارات والشركات الناشئة الواعدة.

وخلال فعاليات اليوم الثاني للمشاركة، تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (أتوس) الفرنسية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، لدعم توسع اعمال الشركة في مصر ومضاعفة استثماراتها وزيادة عدد العاملين من الكوادر المصرية بمركزها في مصر.

وعلى هامش المؤتمر، زار الجناح المصري، هايك تشوبانيان، وزير التكنولوجيا الفائقة بجمهورية أرمينيا وماجد الفلاسي، قنصل دولة الإمارات العربية المتحدة في أسبانيا. وبحث الأول فرص الشراكة بين الجانب الأرميني والمصري في مجال التحول الرقمي وعرض التجربة الأرمينية في تنفيذ معامل تكنولوجية داخل مدارس العلوم والتكنولوجيا بأرمينيا. كما أعرب الثاني عن إعجابه بما وصلت اليه الشركات الناشئة المصرية ومدى قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.