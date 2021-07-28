تأجيل دعوي إلغاء تصفية الحديد والصلب لجلسة ٢٣ أغسطس المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري، أمس الأول الإثنين تأجيل الدعوى رقم 44533 لسنة 75 المقامة من بعض ممثلي عمال شركة الحديد والصلب، بإلغاء قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 1 لسنة 2021 الصادر بتأسيس شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر مع كل ما يترتب على ذلك من اثار اخصها تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، إلى جلسة 23 أغسطس المقبل، للاطلاع على المستندات.

وقد نظرت الجلسة أيضا الدعوى رقم 26731 لسنة 75 التي أقامها عدد من عمال الحديد والصلب طالبين إلغاء قرار تصفيتها، وتم تأجيلها بنفس التاريخ أيضا.

وقدم العمال المدعون إلى المحكمة الجلسة الماضية صورة من العرض الذي قدمته المؤسسة الأوكرانية لإصلاح شركة الحديد والصلب بتاريخ 19 يونيو الماضي، والذي يثبت امكانية إصلاح الشركة وتلافي الخسائر الشديدة التي تترتب على تصفيتها.

وتعد هذه الدعوى القضائية الثانية التي أقيمت لإلغاء قرار تصفية الشركة، حيث طالبت بوقف تنفيذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ينفذ بمسودة الحكم لحين الفصل في موضوع الدعوى، وندب لجنة من خبراء الصناعة والتمويل المتخصصين في هذا الفرع من الصناعة وتمويله لإعادة تقييم أوضاع الشركة وإمكانية تعويمها والانتقال بها من الخسارة إلى الربح وتقييم العروض المقدمة في هذا الخصوص، وبطلان اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية المنعقدة بتاريخ 11/1/2021 وبطلان ما صدر عنها من قرارات وبصفة خاصة القرار الصادر بتصفية الشركة.