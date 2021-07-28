بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى ..تباين فى أسعار الخضراوات والفاكهة

شهدت اسعار الخضراوات والفاكهة عقب انتهاء اجازة عيد الاضحى تباينا فى اسعارها ما بين الارتفاع والاستقرار فى اسواق التجزئة ,بينما انخفضت اسعار الخضراوات باسواق الجملة بنسبة تتراوح بين 10%الى 15%,وارجع “حاتم النجيب” عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية هذا الانخفاض الى خوف التجار من تلف الخضر بسبب درجات الحرارة المرتفعة وخاصة وأن القوة الشرائية للمواطنين خلال الفترة الحالية انخفضت عما كانت عليه قبل عيد الأضحى, وسجلت البطاطس الجملة بين 2 إلى 3 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو,وسجلت أسعار الفلفل ألوان بين 10- 15جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 – 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 – 4.5 جنيه للكيلو، والطماطم 1.5-2.5 جنيه للكيلو، وأسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا بين 5-10 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5جنيهات للكيلو,واستقر سعر القلقاس 3-5 جنيهات للكيلو، والبامية 9-13 جنيها للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين2. 4جنيهات للكيلو.

اما الاسعار فى اسواق التجزئة فاختلفت من منطقة لأخرى ووصل سعر كيلو الطماطم الى 5و6 جنيهات بدلا من4و5جنيهات ,وتراجعت البامية من 25 الى 20 جنيها للكيلو ,اما الفاصوليا فاستقرت عند 30 جنيها للكيلو .والكوسة تراجعت من 20 جنيها الى 16 جنيها للكيلو ,واستقر سعر الخيار البلدى عند 8و10 جنيهات للكيلو, والبطاطس يباع الكيلو بسعر يتراوح بين 8و10جنيهات ,والليمون يتراوح بين 14و24جنيها ,والفلفل الرومى استقر عند 10 جنيهات , ,والباذنجان الرومى يتراوح بين 6و 8 جنيهات ,والبصل وصل الى 7 جنيهات والملوخية 10 جنيها للكيلو,اما بالنسبة الفاكهة فشهدت ايضا ارتفاعا ملحوظا فى اسعارها فيباع العنب الاحمر بسعر يتراوح بين 12و15 جنيها ,والمانجو يتراوح سعرها بين 25و30جنيها حسب النوع , , والموز البلدى 15 جنيها والتفاح البلدى 20 جنيها,والكنتالوب يتراوح بين5و6جنيهات.

وشهدت اسعار الاسماك ارتفاعا فى بعض الانواع فيتراوح سعر كيلو البلطى بين 28و35 جنيها حسب الحجم ,والمكرونة السويسى تصل الى 70 جنيها ,ويتراوح سعر السمك البورى بين 50و60جنيها والجمبرى يتراوح بين 300 و450 جنيها حسب الحجم.