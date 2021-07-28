بسبب عدم سداد المصروفات:”التعليم” تقرر نقل التلاميذ إلى مدارس حكومية عادية

ارسلت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهوريه منشورا لكل الادارات التعليمية بناء على ماورد من الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة التعليم بشأن الاجراءات التى يجب اتخاذها حيال التلاميذ الذين لايقومون بسداد المصروفات المدرسية على ان يتم التنبيه على المدارس الرسمية (التجريبية) والرسمية المتميزة للغات بارسال انذار الى ولى الامر بسداد المصروفات او تحويل ابنائه الى المدارس الحكومية كذلك حجب نتيجة هؤلاء الطلاب وعدم اعلانها وعدم السماح للطالب بالالتحاق للصف التالى الا بعد سداد المبالغ المستحقة.

وافاد المنشور انه فى حالة عدم استحابة ولى الامر لسداد المصروفات بعد انذاره ثلاثة انذارات يتم اعداد مذكرة باسماء هؤلاء الطلاب وعرضها على مدير عام الادارة لتحويلها الى التوجيه المالى والادارى والشئون القانونية بالادارة لعمل اللازم لتحويل غير المسددين للمصروفات الى المدارس الحكومية.