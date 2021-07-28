450 جنيها رسوم إجراء اختبارات القدرات ل 13 تخصصا بالجامعات

تستعد الجامعات إلى بدء اجراء اختبارات القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة المقرر يوم 2أغسطس وذلك في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام على ان يبدأ اجراؤها يوم السبت الموافق ٧ أغسطس المقبل حتى يوم 16 من ذات الشهر.

ومن ضمن الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات يوجد حوالى 13 تخصصا منها كليات الاعلام والفنون التطبيقية والفنون الجميلة وايضا كليات التربية(الفنية والموسيقية والرياضية) وانضمت مؤخرا كليات التمريض والسياحة والفنادق الى قائمة هذه الكليات وذلك بعد قرار المجلس الاعلى للجامعات.

ويشترط فى عقد الاختبارت ان تجرى في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى.

وتبلغ رسوم خوض اختبارات القدرات 450 جنيها مثل العام الماضي ، وتجرى وسط إجراءات احترازية مشددة وفق ما أقره المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الأخير الذى اوصي بتوفير أماكن ملائمة لاستيعاب الطلاب، وإتاحة إرشادات عامة عن جميع الاختبارات على الموقع الرسمي للمجلس.

وقال د.سامى نصار” استاذ تربية بمعهد الدراسات التربوية جامعه القاهرة” ان اضافة كليات جديدة لعقد اختبارات قدرات بها مثل كليات التمريض والسياحة والفنادق يعد امرا محمودا حيث ان الهدف من اجراء اختبارات القدرات يتمثل فى قياس المهارات الشخصية للطالب المتقدم ومدى ملائمته لنوع الدراسة او التخصص بالكلية مثل تخصص الارشاد السياحى.