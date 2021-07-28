“زوهو” توفر تطبيق Zoho Invoice مجانا لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر من التعافي والنمو 

أعلنت “زوهو كوربوريشن”، شركة التكنولوجيا العالمية، عن إتاحةاستخدام حل إعداد الفواتير الإلكتروني Zoho Invoice مجانا بالكامل لتعزيز الدعم الذي تقدمه الشركة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر.

وعلى مدار الأعوام الأربعة الماضية، سجل معدل نمو إيرادات Zoho Invoice زيادة متسارعة، مما يبين الحاجة إلى حل شامل لإعداد الفواتير لمساعدة الشركات بمختلف الصناعات على الانتقال من المهام اليدوية إلى الحلول الرقمية.وبسبب الوباء، قررت الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديث عمليات إعداد الفواتير لديها بوتيرة متسارعة.وفي إطار حرصها على مواصلة دعمها لمجتمع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يقدم Zoho Invoice إمكانات متطورة مثل التتبع الزمني، والتسجيل الآلي للنفقات وإعداد الفواتير للمشاريع وأكثر من 30 تقريراً في الوقت الحقيقي لمساعدة العاملين المستقلين والشركات الصغيرة على إعداد الفواتير وتحصيل الدفعات بسهولة، دون القلق حيال التكلفة.

وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لا تزال عملية إعداد الفواتير وتحصيل الدفعات تشكل تحدياً بسبب التكاليف الإدارية ومحدودية عدد الموظفين وعدم كفاية الموارد والقيود الزمنية.وبالإضافة إلى ذلك، تحتاج الشركات إلى القدرة على الوصول إلى البيانات عن بعد، مما أدى إلى الانتقال من الحلول في موقع العمل إلى الحلول المعتمدة على تكنولوجيا السحابة.

ووفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة Analysys Mason، فإن إنفاق الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحلول في موقع العمل لإدارة الفواتير سيكون راكداً بين الأعوام 2019 و2025، بينما سيتزايد الإنفاق على حلول إعداد الفواتير القائمة على تكنولوجيا السحابة من 0.9 مليار دولار إلى 2.1 مليار دولار.ويمكّن تطبيق Zoho Invoice، المعتمد بالكامل على تكنولوجيا السحابة، الشركات من إنشاء وإرسال فواتير مصممة بالكامل حسب الطلب واحترافية في أقل من دقيقة، ومتابعة المدفوعات بشكل آلي، والحصول على الدفعات إلكترونياً بما يحقق الكفاءة في عملية إعداد الفواتير.

جدير بالذكر أن زوهو تقدم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ أكثر من 20 عاماً، وساعد تطبيق Zoho Invoice الشركات في تلبية احتياجاتها المتعلقة بالفواتير لمدة 13 عاماً من هذه الأعوام. وسيواصل العرض المجاني من Zoho Invoice مساعدة الشركات على تحقيق انسيابية عملية إعداد الفواتير وتحصيل المدفوعات من خلال تحصيل مبسّط للمدفوعات وإعداد مبسّط للفواتير ومعالجة المسائل الضريبية وغير ذلك الكثير.ويتكامل Invoice مع تطبيقات زوهو، وكذلك تطبيقات الأطراف الثالثة، وبالتالي يمكن للشركات استخدام الحل لمزامنة معلومات حسابات العملاء لديها سياقياً مع الأنظمة ذات الصلة.

وقال “حيدر نظام”، رئيس زوهو كورب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “لقد أطلقنا Zoho Invoice في العام 2008، بهدف توفير حل لإعداد الفواتير قابل للتخصيص بالكامل للشركات من مختلف الأحجام.ومنذ ذلك الحين شهدنا نمواً حيث أصبح حلنا معتمداً من قبل ملايين المستخدمين عالمياً.ومن خلال الانتقال من إصدار الفواتير الورقية إلى الرقمية، فقد ارتأينا الحاجة لعملية إعداد مبسطة للفواتير تُلائم الاحتياجات الخاصة بمجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة”.وأضاف قائلاً: “تتركز جهودنا على مساندة مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي دعم بدوره زوهو منذ البداية، ونحن نتفهم التحديات التي اضطرت هذه الشركات لتحمّلها نتيجة الوباء العالمي، ونأمل من خلال توفير Zoho Invoice بشكل مجاني أن نساعدها على التعافي والنمو وسط هذه الأوقات العصيبة التي يواجهونها اليوم وفي المستقبل”.

المزايا الرئيسة لتطبيق Zoho Invoice تشمل ما يلى:

إعداد مبسط للفواتير: يمكن للشركات إنشاء وإرسال فواتير مخصصة بالكامل واحترافية في غضون دقائق.حيث يمكن إرسال الفواتير بشكل آلي في حال كانت ذات طبيعة متكررة.

التعامل مع الضرائب: يمكن للشركات تتبع الضريبة المفروضة على كل معاملة مع تقارير موجزة عن الضرائب للمساعدة في تقديم الإقرارات الضريبية.

تحصيل مبسّط للمدفوعات: يمكن تحصيل المدفوعات بسرعة وبأمان إلكترونياً من خلال بطاقات الخصم والائتمان و”باي بال”.

رسائل تذكير آلية بسداد المدفوعات: بالاستناد إلى إعدادات مخصصة، سيقوم النظام بشكل آلي بإرسال رسائل تذكير بسداد الدفعات للعملاء من خلال البريد الإلكتروني.

تعقب النفقات دون عناء: يمكن تسجيل النفقات بشكل آلي من خلال مسح الفاتورة أو الإيصال باستخدام تطبيق Zoho Invoice للهواتف المحمولة.

بوابة العميل: بإمكان الشركات السماح لعملائها بتتبع جميع الفواتير ذات الصلة والمشاريع وسداد الدفعات من خلال بوابة العميل.

تتبع زمني: بإمكان الشركات إدارة مشاريع متعددة، وتتبع الوقت وإصدار فواتير لعملائها بشكل دقيق.

تقارير فورية: تتمتع الشركات بإمكانية الوصول إلى أكثر من 30 تقريراً لحظياً يوفر معلومات معمقة حول مقاييس مالية رئيسية مثل المنتجات الأكثر مبيعاً وحالات الفواتير والدفعات المستحقة وغيرها الكثير.

تطبيقات الهواتف المحمولة: تطبيق Zoho Invoice متوفر على الشبكة العنكبوتية أو كتطبيق للهواتف المحمولة فعّال بالكامل وقابل للتحميل متاح لجميع الأجهزة.

التوافرية

تطبيق Zoho Invoice متوفر مجاناً على الفور سواء على الشبكة العنكبوتية أو كتطبيق خاص بالهواتف المحمولة فعال بالكامل وقابل للتحميل ومتاح لجميع الأجهزة.