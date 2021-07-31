قصيدة الظمأ ..د. وسيلة بوسيس
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قصيدة الظمأ
د/ وسيلة بوسيس- الجزائر
و الزغب النسوي هناك يتيه كرأس الهدهد
في البرية
يكتظ عليه الدفء كجمرة ليل
و أنا فوق الجمرة مقلوب كإناء – مظفر النواب–
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أقصد أن الوقت صريرُ دقائقنا
و جناحانا العطبُ
تتسامق هذي الرؤيا / نلعنها
و نباهي بإله فظ ،
في البيت الأوهى من قشة تبن،
يتكسر ثم يكسر أصوات مراثينا ،
و يسمينا حماما سيطير و يغشاه الطربُ
* * *
أقصد أن الصوت نحيبُ هزائمنا
و سلاحانا الغضب
نتودد في فلم تسبح في بحر سماجته الأسماء
و نداري بلادا ثكلى تتوارى بعيد وساوسنا
و تواري كفوفا دامية تحبو و تصفق أحيانا ،
مرقصها الخَبَبُ !
يقتات الوعد من الماضي ،
و يذكِّر خبلا يأتي على عجل
يتخطفُ روحا ناهمةَ ،
تنهش من كتف الذكرى لكن ، يتوعدها السَّغَبُ !
* * *
تأتي الأطيار إلى المبكى و تموت ،
تهوي و تضرّجُ أحلامي ،
و تطلّق أفلاكا هائمة مطلقها الملكوت ،
مشجبها قفصي / صدري ،
تتدلى سنينا ، يأسرها الممنوعُ و ما يجِبُ !
* * *
لحبيب يأتي من أروقة الريح
أغزل أشعاري صلوات
ترفعها الأطيار إلى محراب الملأ العاشق
تتدلى سنينا أخرى ،
أصحو منها و أنا و الأطيار و أشعاري
عبادٌ عميٌ في صحراء مجافية ،
يتحاشاها الله ،
و تعوزها النُّصُبُ
* * *
عين ترنو و ترى و تَفُوتْ
أخرى تغزو القدر و تصيبُ عبادا و جمادا و بيوتْ
ثالثة تعلو البصر ، محجرها العلوي قصيٌّ
و مراياها مدلاةٌ تشربُ أشباح الظلمة ،
و تنزُّ بنورٍ ينداح فلوتْ ،
عين في مطلق راحة كفٍّ ،
تحمينا – يقال – من الحسد ،
نطبقها فتنام الرؤيا و نفتحها
عجبا أأصابعنا هذي أم هُدُبُ !
* * *
الليل دمٌ و دماملُ أنفاسٍ و أنا
على وهنٍ أحمل هذا الآتي المبتورَ وعودا
في دفترٍ أعباءٍ
و أسوحْ
أنتَ / الساعةُ راكضة دوما ،
و العمر جروحْ
فاجلسْ لأراك بعيدا عن حُلُمي ،
تزحفُ حلزوناَ أعمى يبصق
رغوته البيضاء على جسدي
و يسير سنينا مقتفيا ،
آثار قوافلَ من ذهبوا ! !
* * *
الليل دمٌ و دمامل أنفاسٍ و أنا
لا أعرف كيف أحبْ !
من أين نباشر شلالاتِ الهُزَّةِ ،
هذا الفصل خَرِبْ
أتعود ، تعود ، ستعود ، و لا ،
ربُّما … لكن ، آه ، لو ؟ ! !
فلنجلس و نحدِّق في كابوس هواجسنا ،
ونهزُّ سماحتنا ، و صداقتنا ،
تسَّاقط من علياءِ إلههما الرُّطَبُ .
* * * *