قصيدة الظمأ

د/ وسيلة بوسيس- الجزائر

و الزغب النسوي هناك يتيه كرأس الهدهد

في البرية

يكتظ عليه الدفء كجمرة ليل

و أنا فوق الجمرة مقلوب كإناء – مظفر النواب–

*******

أقصد أن الوقت صريرُ دقائقنا

و جناحانا العطبُ

تتسامق هذي الرؤيا / نلعنها

و نباهي بإله فظ ،

في البيت الأوهى من قشة تبن،

يتكسر ثم يكسر أصوات مراثينا ،

و يسمينا حماما سيطير و يغشاه الطربُ

* * *

أقصد أن الصوت نحيبُ هزائمنا

و سلاحانا الغضب

نتودد في فلم تسبح في بحر سماجته الأسماء

و نداري بلادا ثكلى تتوارى بعيد وساوسنا

و تواري كفوفا دامية تحبو و تصفق أحيانا ،

مرقصها الخَبَبُ !

يقتات الوعد من الماضي ،

و يذكِّر خبلا يأتي على عجل

يتخطفُ روحا ناهمةَ ،

تنهش من كتف الذكرى لكن ، يتوعدها السَّغَبُ !

* * *

تأتي الأطيار إلى المبكى و تموت ،

تهوي و تضرّجُ أحلامي ،

و تطلّق أفلاكا هائمة مطلقها الملكوت ،

مشجبها قفصي / صدري ،

تتدلى سنينا ، يأسرها الممنوعُ و ما يجِبُ !

* * *

لحبيب يأتي من أروقة الريح

أغزل أشعاري صلوات

ترفعها الأطيار إلى محراب الملأ العاشق

تتدلى سنينا أخرى ،

أصحو منها و أنا و الأطيار و أشعاري

عبادٌ عميٌ في صحراء مجافية ،

يتحاشاها الله ،

و تعوزها النُّصُبُ

* * *

عين ترنو و ترى و تَفُوتْ

أخرى تغزو القدر و تصيبُ عبادا و جمادا و بيوتْ

ثالثة تعلو البصر ، محجرها العلوي قصيٌّ

و مراياها مدلاةٌ تشربُ أشباح الظلمة ،

و تنزُّ بنورٍ ينداح فلوتْ ،

عين في مطلق راحة كفٍّ ،

تحمينا – يقال – من الحسد ،

نطبقها فتنام الرؤيا و نفتحها

عجبا أأصابعنا هذي أم هُدُبُ !

* * *

الليل دمٌ و دماملُ أنفاسٍ و أنا

على وهنٍ أحمل هذا الآتي المبتورَ وعودا

في دفترٍ أعباءٍ

و أسوحْ

أنتَ / الساعةُ راكضة دوما ،

و العمر جروحْ

فاجلسْ لأراك بعيدا عن حُلُمي ،

تزحفُ حلزوناَ أعمى يبصق

رغوته البيضاء على جسدي

و يسير سنينا مقتفيا ،

آثار قوافلَ من ذهبوا ! !

* * *

الليل دمٌ و دمامل أنفاسٍ و أنا

لا أعرف كيف أحبْ !

من أين نباشر شلالاتِ الهُزَّةِ ،

هذا الفصل خَرِبْ

أتعود ، تعود ، ستعود ، و لا ،

ربُّما … لكن ، آه ، لو ؟ ! !

فلنجلس و نحدِّق في كابوس هواجسنا ،

ونهزُّ سماحتنا ، و صداقتنا ،

تسَّاقط من علياءِ إلههما الرُّطَبُ .

* * * *