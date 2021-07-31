حكمة الصبار

د/ فيصل الأحمر – الجزائر

تعجبني حكمة الصبار…..

مستمر رغم الجدب

أخضر لا يغريه الاصفرار

ماؤه بقلبه لا يبدده برعونة

يصوب أشواكه صوب الغرباء

لا يخوض حربا إلا دفاعا عن نفسه

يكره التباهي ولا يبالي بحيل الشمس والقمر

جماله سافر لا يأبه للعين ولا للحسد

صامد على مر التاريخ

يحمل الفرح فوق تيجانه الملونة

لا يذكره الآخرون الا رفيقا لفضائل الصابرين

صديق للبيئة رغم شيوع اشواك الخيانة على كل قامة تشبه الوقوف!

يغير احجامه ولا تتبدل اخلاقه

يتقدم في السن ولا يشيب

يموت واقفا مثل كل محارب منذ فجر التاريخ

يفتح ذراعيه للجميع لكنه لا يحتضنه أحد

الصبار هنا منذ بدء القصيدة

دائما يدخل القصائد برفق فلا يوقظ ألما نائما

يومئ بالطيران

او بالمحبة

ولعله يرقب صديقا ضاع في البراري

لا يحب الاطفال لانهم يكبرون ويخونون كل عهد مضى

لا يحب المطر لانه مومس تتلاعب المواسم بها بمائها

لا يحب الزينة فيهرب الى الصحراء والاحراش والبراري

وحينما تعطش المعاني

يكون هنا واقفا ووديعا

يستمع الى صوت الشاعر الذي يرى نفسه فيه!