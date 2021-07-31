راهنت عليك …اشرف عتريس

راهنت عليك

أشرف عتريس

(1)

كان شبهى بالمللى لكين بكاى

كان يضحك وبخط تخين يكتب ( منكم لله )

معرفش ازاى كنا فاكرينه سليم

وهو بيدارى جروحه كأنه مجهّز نفسه للموت

لما كان يغنّى لوحده

العفاريت ترسمنا بالدخان وتشا ور علينا ,,

أبقى بطول النخل بهلل

وهو بيجرى نواحى البحر

من غير ماحد فينا ينكر أخوه ..

لقينا الغربة بتخطف منا الصوت ..

وترش السحر!!

(2)

لما صاحبت النهرفى لحظة ضعف كان البحر مهزوز

إكتشفت ان محدش فيهم بيفوز

واحد لما يعوز ينتحر

لازم يفضى جوفه ع الشط حواديت

والتانى مجنون

قادر يشعلل هياج الكون بالرقص والمزيكا

ويرجع محزون

أنا حاله تشبهلهم والقياس ع القد

يعنى مفيش ما بينا فروق

حتى متكومين على بعض

ومدام فينا لله مانغرقش

(3)

العشق مش مجانى يا وردة المخاليق

وكل يوم يطرح لك ناس بحق وحقيق

عمرى ما شلتك فى جيبى الصغّــيـر

لو تشق الصدر يا وطن نصين ،،

تلقى صورتك ع اللحم بنزيف

مهمـــا كانت ايديك تقيله مابترحمش ،،

أحلم بقلبك يلمسنى زى الكفيف

وياخدنى بدل الوحده صاحب

فرحه تبل الريق

!! فى عز الحزن