رئيس الأركان يدعو رجال المنطقة الجنوبية لـ”اليقظة والاستعداد القتالي”

شهد الفريق ‏‎/‎‏ محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى ‏وحدات المنطقه الجنوبية العسكرية وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من ‏مهام لتأمين حدود مصر على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى .‏

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بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذى تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات ‏المصطفة بعد تطويرها ورفع كفائتها فى كافة الأسلحة والتخصصات لدعم قدرتها على تنفيذ المهام ‏المكلفه بها .‏

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أعقب ذلك المرور على القوات المنفذة للتفتيش للإطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى ‏الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات .‏

وفى سياق متصل إلتقى الفريق ‏‎/‎‏ محمد فريد مع عدد من رجال المنطقة الجنوبية العسكرية ، وعبر ‏تقنيه الفيديو كونفرانس مع باقى وحدات المنطقة وعناصر من الأفرع الرئيسية حيث نقل لهم ‏تحيات وتقدير الرئيس ‏‎/‎‏ عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ‏والفريق أول ‏‎/‎‏ محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لما يبذلوه من ‏جهود وتضحيات للقضاء على عمليات التهريب والتسلل وأعمال الهجرة الغير شرعية والحفاظ ‏على أمن الحدود الجنوبية للدولة ضد أى عدائيات .‏

كما ناقشهم فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهة المواقف الطارئة التى يمكن ‏التعرض لها ، وأشاد الفريق ‏‎/‎‏ محمد فريد بما لمسه من الإستعداد القتالى العالى والروح المعنوية ‏المرتفعة لرجال المنطقه الجنوبية العسكرية وإصرارهم على الوفاء بالمهام والواجبات المكلفين بها ‏لحماية الوطن وصون مقدساته .‏

كما طالب رجال المنطقة الجنوبية العسكرية باليقظة والإستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات ‏الكفاءة والإستعداد القتالى والإهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين ، وثقل مهارة الضباط ‏الأصاغر لسرعة إتخاذ القرار تحت مختلف الظروف لمواجهة كافة المخاطر والتهديدات التى يمكن ‏التعرض لها خلال تنفيذ مختلف المهام والحفاظ على الأمن القومى المصرى .‏