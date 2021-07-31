مصر تعرب عن بالغ استنكارها وإدانتها للهجوم الإرهابي الذي في العراق.

وأسفر الحاادث الذي وقع علي مجلس عزاء بمحافظة صلاح الدين عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين وعناصر من الأمن العراقي.

وتتقدم مصر بخالص تعازيها ومواساتها لحكومة العراق وشعبه الشقيق، ولذوي الضحايا الأبرياء في هذا الهجوم الإرهابي الدنيئ. كما تُعرب مصر عن صادق دعواتها أن يَمُنَّ الله بالشفاء العاجل على المُصابين.

وتؤكد مصر مجددًا على وقوفها الكامل مع العراق الشقيق، ودعمها لما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره، واستئصال آفة الإرهاب البغيضة؛ مؤكدة على ثقتها في أن تلك الأعمال الخسيسة لن تزيد العراق والعراقيين إلا حرصًا على دحر الإرهاب وداعميه، وبسط سيطرته على كامل ترابه الوطني.