حزب التجمع يبدأ أولى جولات المتابعة بمحافظة السويس

بدء حزب التجمع جولات المتابعة علي مستوي المحافظات بمحافظة السويس بحضور رئيس الحزب النائب سيد عبد العال ، والأمين العام الاستاذ محمد سعيد والنائبة مارسيل سمير والمهندس إبراهيم موسى امين تنظيم اتحاد الشباب التقدمي وتراس الاجتماع الاستاذ اسماعيل راضي امين محافظة السويس وعضو لجنة المتابعة وبحضور الاستاذ محمد عارف الأمين السابق للمحافظة ، والأستاذة هبة محمود امين اتحاد النساء التقدمي بالسويس ، وأعضاء لجنة المحافظة واتحاد الشباب .. وقام المهندس محمد سمير من شباب المحافظة بتقديم عرض عن أنشطة المحافظة ومستهدفات النشاط الحزبي في الفترة المقبلة…