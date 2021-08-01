“تنظيم الاتصالات”: ارتفاع نسبة نجاح نقل الأرقام بين المشغلين بنسبة 20 % مقارنة بالعام الماضى

أصدر المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اليوم تقريره لنتائج قياسات الربع الثانى لعام 2021 (الفترة من أبريل إلى يونيو 2021).

يعرض التقرير مؤشرات جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى السوق المصري؛ حيث تم اجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة لكل مشغل (مدينة وحي)، وتم زيادة الموارد لإجراء القياسات الميدانية للوصول إلى المستوى الإدارى الثالث فى المدن والاحياء، وذلك باستخدام سيارات القياس لتنفيذ المسح الميدانى لمسافات تصل إلى أكثر من 100 ألف كم على مدار الثلاثة أشهر.

وتم رصد تحسن جودة الخدمة فى 3 مناطق بنهاية شهر يونيو لعام 2021 مقارنة بشهر مارس لنفس العام، وذلك نتيجة للتنسيق المستمر مع المشغلين لحل مشاكل جودة الخدمة، وجَارى العمل معهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة بباقى المناطق المتأثرة من خلال تسريع آليات بناء الأبراج، وتجهيز الشبكات الحالية للعمل بالترددات الجديدة.

فيما يلى إجمالى أعداد المناطق (المدن والأحياء) التى تم رصد انها تعانى من مشاكل فى جودة الخدمات الصوتية فى الربع الثانى من عام 2021:

فودافون: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالى عدد 17 منطقة تعانى من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الدلتا والقناة والإسكندرية.

اورنچ: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 34 منطقة تعانى من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الدلتا والصعيد والإسكندرية.

اتصالات: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 28 منطقة تعانى من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الصعيد والدلتا والقناة.

وي: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 35 منطقة تعانى من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الصعيد والدلتا والإسكندرية.

مؤشرات قياس جودة الخدمات الصوتية:

مؤشر عدم بدء المكالمة:

بلغ إجمالى عدد المناطق التى تعانى من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشر عدم بدء المكالمة:

52 منطقة لشهر أبريل مقسمة كالآتى (4 مناطق لشركة فودافون – 13 منطقة لشركة اورنچ – 13 منطقة لشركة اتصالات – 22 منطقة لشركة وي)

36 منطقة لشهر مايو مقسمة كالآتى (5 منطقة لشركة فودافون – 14 منطقة لشركة اورنچ – 10 منطقة لشركة اتصالات – 7 منطقة لشركة وي)

54 منطقة لشهر يونيو مقسمة كالآتى (7 مناطق لشركة فودافون – 23 منطقة لشركة اورنچ – 9 منطقة لشركة اتصالات – 15 منطقة لشركة وي)

تم رصد تحسن فى عدد المناطق المتأثرة بسوء جودة الخدمة فى مؤشر عدم بدء المكالمة لشركتى اتصالات ووى فى شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر أبريل 2021. وتم رصد زيادة فى عدد المناطق التى تعانى من سوء جودة الخدمة فى مؤشر عدم بدء المكالمة لشركتى اورنچ بواقع 10 مناطق، وفودافون بواقع 3 مناطق، فى شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر أبريل 2021.

تنظيم الاتصالات يضبط أكثر من 300 جهاز تقوية غير مطابق لمعاير جودة خدمات الاتصالات لتأثيرها السلبى على الخدمة

مؤشر جودة صوت المكالمة:

بلغ عدد المناطق التى تعانى من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشر جودة صوت المكالمة:

12 منطقة لشهر أبريل مقسمة كالآتى (4 مناطق لشركة فودافون – 5 منطقة لشركة اورنچ – 3 مناطق لشركة وي)

منطقتين لشهر مايو مقسمة كالآتى (منطقة واحدة لشركة فودافون – منطقة واحدة لشركة وي)

9 مناطق لشهر يونيو مقسمة كالآتى (3 مناطق لشركة فودافون – منطقة واحدة لشركة اورنچ – منطقتين لشركة اتصالات – 3 مناطق لشركة وي)

تم رصد تحسن فى عدد المناطق التى تعانى من سوء جودة الخدمة فى مؤشر جودة صوت المكالمة لشركة اورنچ فى شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر أبريل 2021، مع ثبات عدد المناطق المتأثرة لشركة وي. وتم رصد زيادة عدد المناطق التى تعانى من سوء جودة الخدمة فى مؤشر جودة صوت المكالمة لشركة اتصالات بواقع منطقتين فى شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر أبريل 2021.

مؤشر عدم اكتمال المكالمة:

بلغ إجمالى عدد المناطق التى تعانى من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشر عدم اكتمال المكالمة:

9 مناطق لشهر أبريل مقسمة كالآتى (6 مناطق لشركة اتصالات – 3 مناطق لشركة وي)

7 مناطق لشهر مايو مقسمة كالآتى (منطقة واحدة لشركة فودافون – منطقة واحدة لشركة اورنچ – 3 مناطق لشركة اتصالات – منطقتين لشركة وي)

10 مناطق لشهر يونيو مقسمة كالآتى (منطقتين لشركة فودافون – 5 مناطق لشركة اتصالات – 3 مناطق لشركة وي)

تم رصد تحسن فى عدد المناطق التى تعانى من سوء جودة الخدمة فى مؤشر عدم اكتمال المكالمة لشركة اتصالات فى شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر أبريل 2021، مع ثبات عدد المناطق المتأثرة لشركة وي. وتم رصد زيادة عدد المناطق التى تعانى من سوء جودة الخدمة فى مؤشر عدم اكتمال المكالمة لشركة فودافون بواقع منطقتين فى شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر أبريل 2021.

مؤشر قياس سرعة تنزيل البيانات Download:

متوسط سرعة تنزيل البيانات

لوحظ انخفاض متوسط سرعة تنزيل البيانات للشركات الأربعة (فودافون، اورنچ، اتصالات، ووي) خلال شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر أبريل 2021، حيث تبين ما يلي:

انخفض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون فى شهر يونيو ليصبح 25 ميجابت فى الثانية مقارنة بــ 28 ميجابت فى الثانية بشهر أبريل.

انخفض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اورنچ فى شهر يونيو ليصبح 25 ميجابت فى الثانية مقارنة بــ 27 ميجابت فى الثانية بشهر أبريل.

انخفض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اتصالات فى شهر يونيو ليصبح 23 ميجابت فى الثانية مقارنة بــ 26 ميجابت فى الثانية بشهر أبريل.

انخفض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وى فى شهر يونيو ليصبح 24 ميجابت فى الثانية مقارنة بــ 27 ميجابت فى الثانية بشهر أبريل.

ومن الجدير بالذكر أن أقل سرعات تنزيل بيانات تم تسجيلها وفقا لكل مشغل (لنسبة 10% فقط من عينات القياس) مع ملاحظة أن الحد الأدنى المقبول هو 5 ميجابت/ثانية بلغت كالآتي:

فودافون: 4 ميجابت/ثانية خلال الفترة من أبريل ليونيو 2021.

اورنچ: 6 ميجابت/ثانية خلال شهرى مايو ويونيو 2021.

اتصالات: 6 ميجابت/ثانية خلال الفترة من أبريل ليونيو 2021.

وي: 6 ميجابت/ثانية خلال الفترة من أبريل ليونيو 2021.

تنظيم الاتصالات يعتمد تشغيل 173 محطة محمول جديدة بخمس محافظات يونيو الماضي

إجراءات اتخذها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين

اعتماد إنشاء وتشغيل محطات محمول جديدة

فى إطار العمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات اعتمد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات انشاء وتشغيل عدد 173 محطة محمول جديدة موزعة على عدد خمسة محافظات خلال شهر يونيو الماضي، وذلك لدعم تحسين جودة الخدمة بالمناطق المتأثرة.

ضبط وازالة أجهزة تقوية الإشارة المخالفة التى تؤثر على جودة الخدمة

قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتنفيذ سلسلة من الضبطيات القضائية فى محافظات الدلتا والإسكندرية والقاهرة، لضبط أجهزة تقوية الشبكات غير المطابقة للمواصفات والتى تؤثر على جودة خدمات الاتصالات، وقد تم ضبط أكثر من 300 جهاز تقوية / هوائى غير مطابق، وأدى ذلك إلى تحسن جودة الخدمات الصوتية بنسبة 40 % وخدمات نقل البيانات بنسبة 70 % فى المناطق المتأثرة بعد إزالة هذه الأجهزة منها.

إتاحة حرية الاختيار للمستخدمين عن طريق خدمة نقل الأرقام

قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإتاحة حرية الاختيار للمستخدمين من خلال تطوير منظومة نقل الأرقام فى خلال 24 ساعة مجانا، وقد تم نقل أكثر من 189 ألف رقم خلال نصف العام الأول من 2021، مقارنة بـ 157 الف رقم خلال نصف العام الثانى من 2020، بنسبة زيادة 20% فى النصف الأول من العام الجاري.

اعتماد استخدام تكنولوجيات جديدة لتحسين جودة الخدمات الصوتية

اعتمد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تقديم خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE بسوق الاتصالات المصري، والتى ستؤدى إلى تحسين جودة الخدمات الصوتية بدون أى تكاليف إضافية على المستخدمين، حيث أتاحت الخدمة الجديدة إمكانية إجراء المكالمات الصوتية بنقاء ووضوح صوت أكبر مقارنة بمكالمة الصوت العادية، بالإضافة إلى القدرة على تحقيق اتصال أسرع بنسبة 70 ٪ من المكالمة الصوتية العادية، واستخدام سرعات إنترنت عالية خلال عمل المكالمات الصوتية.