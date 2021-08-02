منتدى خالد محيي الدين يناقش: ماذا يجري في تونس؟

يتشرف منتدى خالد محيى الدين بحزب التجمع بدعوتكم في تمام #الساعة_السادسة_والنصف_مساء_الأربعاء_الموافق_4_أغسطس_2021 … في ندوته الخامسة والعشرين تحت عنوان :” #ماذا_يجرى_في_تونس ؟ “( #سيناريوهات_المستقبل )

ويتحدث فيها #الكاتب_والمفكر_الكبير_الأستاذ_ثروت_الخرباوي_المحامي_بالنقض .

#والكاتب_الصحفي_الكبير_الأستاذ_أشرف_أبو_الهول_مدير_تحرير_جريدة_الأهرام .

ويدير الندوة الكاتب خالد الكيلاني المحامي بالنقض ، ويشارك فيها بالحوار والمناقشة عدد من الخبراء والسياسيين والكتاب والصحفيين والإعلاميين وقادة الرأي .

ويسبق الندوة فقرة غنائية بمصاحبة الملحن وعازف العود الأستاذ حسن الدمشاوي .

#والدعوة_عامة_للجميع_للحضور_والمشاركة_والمناقشة

تنعقد الندوة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأربعاء الموافق 4 أغسطس 2021 في قاعة جمال عبد الناصر بالمقر المركزي لحزب التجمع 1 شارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب – القاهرة .