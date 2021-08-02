شاه شاكر: أبراج العاصمة الإدارية الذكية مزجت تكنولوجيا الواقع بفنون ورموز الماضى

قالت شاه شاكر رئيس مجلس إدارة شركة شاه القابضة للسياحة والتطوير العقاري، إن التصميمات المعمارية للعاصمة الإدارية الذكية الجديدة، مزجت بين تكنولوجيا الواقع وفنون ورموز الماضى، حيث صممت المدينة بطريقة حديثة ومتطورة للغاية تنافس كبرى المدن العالمية، لكن دون إخلال بالهوية المصرية في فنون البناء والمعمار ، وتجلى ذلك في خطة إنشاء 20 برج بتقنيات حديثة ورموز فرعونية عريقة وكان أهمهم ” البرج الأيقوني”.

واضافت شاه شاكر: “عملت الدولة على خطة إنشاءات متطورة داخل العاصمة الإدارية ، وشملت عدد من الأبراج يصل إلى 20 برجا، وحتى الآن تم الانتهاء من 8 أبراج ، ويعتبر أكثرهم شهرة هو “البرج الأيقونى” الذى من المفترض الانتهاء منه بالكامل في بداية العام المقبل على حسب تصريحات المسؤولين بوزارة الإسكان.

وتابعت شاه شاكر: “سيكون البرج الأيقونى أطول وأكبر برج في أفريقيا وهو واقع في قلب العاصمة إلادارية الجديدة وتحديدا بمنطقة الأعمال المركزية، وله عدة سمات تميزه عن غيره من الأبراج وتعيد أمجاد الفراعنة في العماره إلى عصرنا الحالي، وتسوق هذه التصميمات المستوحاة من الحضارة الفرعونية القديمة عالمياً “.

وأوضحت شاه شاكر أن ارتفاع البرج يصل إلى 400 متر وهو ثانى أكبر برج فى الشرق الأوسط، وتم تصميمه بطريقة مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة وهو على شكل مسلة فرعونية عملاقة، وستكون واجهاته زجاجية حديثة، أما الواجهة الرئيسية للبرج فهى مأخوذة من زهرة اللوتس وهو رمز فرعوني أصيل يصفه البعض بأنه رمز الحفاظ على البيئة.

وبذلك جمعت أبراج العاصمة الإدارية الجديدة بين تقنيات العصر الحالى التكنولوجية وهويتنا الفرعونية، وهذا ما يميز العاصمة الإدارية بشكل كامل ويجعلها مدينة عالمية بنكهة مصرية عريقة، كما أنها تعد المدينة الأولى في مصر التى تستعين بفنون المعمار الفرعوني القديم .