وزارة الصحة تتوقع حدوث موجة رابعة لكورونا سبتمبر المقبل

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الموجة الرابعة لفيروس كورونا يمكن أن تحدث في مصر خلال سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن هناك دراسة تشير إلى أن الحرارة والرطوبة من العوامل المؤثرة في ضعف فيروس كورونا .

وأشارت إلى أن الوضع الحالي لإصابات كورونا في مصر في أقل معدلاتها، ولكن يجب الحذر كثيرا خاصة في تلك الفترة التي تشهد ازدحاما خاصة بالشواطئ، مبينة أن هناك حالة ترقب شديدة خلال الفترة المقبلة لإصابات كورونا ونحن قلقون جدا بشأن الأسابيع المقبلة.