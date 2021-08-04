“فوري” أول شركة مصرية تتصدر سباق المليار دولار في مصر كأعلى قيمة سوقية

نشر موقع “فوربس ميدل إيست” الاقتصادي أمس تقرير بعنوان 5 شركات ناشئة في الشرق الأوسط دخلت نادي المليار دولار، ذكر خلاله أن شركة “فوري” تعد من أوائل الشركات التي راهنت على قطاع التكنولوجيا المالية في مصر صاحبة أعلى كثافة سكانية في المنطقة، وقد نمت أعمالها على مدار السنوات الماضية وتجاوزت قيمتها حاجز المليار دولار في أغسطس من العام الماضي، وقد واصلت نموها وتخطت قيمتها السوقية حاليًا 2.1 مليار دولار بحسب إغلاق السهم في 29 يوليو.

وشهد السوق المصري نموًا كبيرًا في الشركات الناشئة حيث يعتبر السوق الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني أكبر سوق بعد الإمارات، من بين تلك المجالات التي شهدت تطورًا كبيرًا في الأعوام الماضية مجال الدفع الإلكتروني، وتعد فوري هي الأولى في مصر التي دخلت السوق كشركة ناشئة إلى أن أصبحت أول شركة يونيكورن “تخطت قيمتها السوقية المليار دولار” العام الماضي، حيث لعبت دورًا هامًا في حياة المصريين، عبر إتاحة العديد من الخدمات التي أصبح الكثير منها لا غنى عنها مثل، الدفع عبر الانترنت، سداد رسوم الخدمات الحكومية الكترونيًا مثل الضرائب والجمارك وغيرها من الخدمات.

وأفاد التقرير بأن شركة فوري تأسست على يد أشرف صبري وتم قيدها في البورصة المصرية في 2019، وهي تتيح للمستخدمين دفع الفواتير وشحن كروت الكهرباء والهواتف وغيرها من الخدمات الأخرى. ولدى الشركة أكثر من 29.3 مليون عميل من الأفراد والشركات والمؤسسات المالية، وارتفع حجم عمليات التحصيل التي تتم من خلالها إلى 81 مليار جنيه (5.2 مليار دولار) في عام 2020. ولديها أكثر من 225 ألف نقطة خدمة في 300 مدينة بأنحاء مصر.