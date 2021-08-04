 5 سيارات كهربائية منتظر طرحهم في 2021 ستمثل طفرة تكنولوجية في التنقل الذكي

يشهد العالم تطورا كبيرا في مجال تصنيع السيارات خاصة الصديقة للبيئة والموفرة للوقود والطاقة، وتعتبر السيارات الكهربائية التى تم طرحها مؤخرا هي أحدث الابتكارات والاتجاهات العالمية نحو سيارة تستغنى عن الوقود ” البنزين ” وتحمل مواصفات تنافس السيارات العادية وتقدم نفس الخدمات للمستهلك .

وقال كريم الشبراوي المتخصص في صناعة السيارات أن عام 2021 سيشهد طفرة كبيرة في تكنولوجيا التنقل الذكي والتي يأتى على رأسها السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتى تعتمد على 3 ركائز أساسية وهي (الطاقة الذكية، والقيادة الذكية، والدمج الذكي) ، كما تتنوع الموديلات من فئة السيارات الكهربائية وفيما يلى نستعرض أبرز ٥ سيارات سيكونوا بمثابة تطورا كبيرا في سوق السيارات الكهربائية.

فيات 500

أما فيات فلن يفوتها طرح سيارة كهربائية وستكون من ضمن أرخص السيارات ذات المحرك الكهربا، وقدرة محركها يصل إلى 199 ميلا

وتبلغ تكلفة شحن فيات 500 الكهربائية تبلغ نحو 8.280 جنيه في العام، ذلك بافتراض أنها تسير يوميًا لمسافة 100 كم، في حين أن النسخة التقليدية المزودة بمحرك بنزين سعة 1.4 لتر فتحتاج في المتوسط إلى 23.400 جنيه للتزود بالوقود.

أما الصيانات الدورية فقد وصل إجمالي ما يتم إنفاقه سنويا على السيارة الكهربائية نحو 1.504 جنيه وهي تكلفة فلتر هواء المقصورة وتيل الفرامل، في الوقت الذي بلغ متوسط صيانات السيارة المزودة بمحرك بنزين 10.773 جنيهًا نظير الزيوت والفلاتر وشمعات الإشعال وتيل الفرامل وغيرها.

وباحتساب التكلفة الإجمالية تبين أن فيات 500 الكهربائية تحتاج إلى 9.784 جنيه سنويًا لتشغيلها، في حين أن النسخة التقليدية من السيارة تكلف مالكها في المتوسط 34.173 جنيها، أي أن السيارة الكهربائية توفر قرابة 24.389 جنيهًا.

رينو Twingo Z.E

وكشفت شركة رينو النقاب عن سيارتها Twingo Z.E الكهربائية الجديدة، وهي سيارة صغيرة ولكن بإمكانيات قياسية، حيث تصل إلى مدى السير 270 كيلومترا.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة الجديدة تعتمد على سواعد محرك بقوة 60 كيلووات/320 نيوتن متر، وتتضافر جهود المحرك الكهربائي مع بطارية سعة 22 كيلووات/ ساعة، تصل بالسيارة إلى مدى السير 270 كيلومترا.

وتنطلق السيارة الجديدة من الثبات إلى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 12.6 ثانية، كما تدعم عملية الشحن بقدرة 22 كيلووات، ما يعني بلوغ 80% من سعة الشحن بعد مرور ساعة.

ويبلغ طول سيارة رينو الصغيرة 3615 ملليمترا، وعرضها 1646 ملليمترا، كما تعتمد السيارة على نظام الملتيميديا Easy Link، مع دعم أنظمة دمج الهواتف الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

نيسان “أريا”

أعلنت نيسان العالمية، أنها تعتزم عرض سيارة نيسان أريا الجديدة كلياً لأول مرة في الشرق الأوسط في إكسبو دبي بحيث تمنح الزوار من جميع أنحاء العالم فرصة الاطلاع على الجيل القادم من سيارة الكروس أوفر متعددة الاستخدامات والكهربائية.

وتعدّ سيارة أريا أكثر سيارات نيسان تقدماً من الناحية التقنية بفضل أدائها المتميّز مع نظام الحركة الكهربائي 100% ومزايا الاتصال السلسة، ويمنح التصميم الثوري الجديد الذي يتبع فلسفة التصميم الياباني المستقبلي والكلاسيكي Timeless Japanese Futurism، السيارة الكهربائية مظهراً خارجياً أنيقاً يكمّله تصميم فاخر للمقصورة الداخلية الفسيحة. وسيتمتع السائق والركاب بتجربة استثنائية وراحة لا مثيل لها بفضل تكنولوجيا القيادة الذاتية والمساعدة المخصصة داخل السيارة وخارجها.

تمثل نيسان أريا الركائز الثلاث الرئيسية للتنقل الذكي من نيسان (الطاقة الذكية، والقيادة الذكية، والدمج الذكي) وهي مجهزة بمزايا سلامة وأنظمة لمساعدة السائق مثل الجيل التالي من ProPILOT Assist 2.0 والدواسة الإلكترونية ودرع السلامة 360 من نيسان.

وتكمّل هذه المزايا واجهة تفاعل بين الإنسان والآلة تتيح للعملاء استخدام الصوت لضبط إعدادات السيارة، والاتصال السهل بالهاتف الذكي، إضافة إلى مقاعد انعدام الجاذبية، ووحدة تحكم مركزية قابلة للتعديل توفر تجربة قيادة أسهل وأكثر ثقة، ويتميز نظام الحركة الكهربائي بالكامل في السيارة بتوفير الطاقة وإمكانيات الشحن بمستويات ممتازة كما يتيح للسيارة اجتياز مسافات كبيرة.

فوكسهول Vauxhall Mokka-E

ستكون السيارة Vauxhall Mokka-E المرشحة من الماركة العالمية “فوكسهول” ومحركها الكهربائى يصل إلى 201 ميل.

لكزس UX 300e

كشفت لكزس عن طراز UX 300e، الذي يعتبر أول سيارة كهربائية بالكامل تحمل شعار الشركة اليابانية الفاخرة، والآن تم الإعلان عن تفاصيل جديدة للكروس أوفر الكهربائية، وذلك بالتزامن مع إطلاقها في الأسواق الأوروبية، على أن تتوفر في بعض أسواق الشرق الأوسط قريباً إن شاء الله.

ومن الواضح أن UX 300e ستقدم مستوى مميز على صعيد القيادة والركوب بفضل تقنياتها المميزة، حيث أطلقت لكزس حلاً متكامل الخدمات يسمى شبكة شحن لكزس، وتم تطوير الخدمة الجديدة بالتعاون مع شركة Digital Charging Solutions GmbH الشركة الرائدة في مجال حلول الشحن الرقمي السلسة والمريحة، مع إمكانية الوصول إلى أكبر شبكة شحن في أوروبا، حيث يمكن الوصول إلى هذه الخدمة الجديدة باستخدام تطبيق الإتصال Lexus Link الذي تم إنشاؤه لاستكمال فلسفة خدمة أوموتيناشي الشهيرة للعلامة التجارية.

مزايا تطبيق LEXUS LINK

وباستخدام شبكة شحن لكزس، سيتمكن مالكو UX 300e من استخدام بطاقة شحن واحدة لجميع محطات الشحن، مما يعني أنه يمكنهم الشحن في بلدان مختلفة دون الحاجة ل شراء بطاقات شحن خاصة بكل دولة، ويتم الدفع بفاتورة شهرية واحدة.

يوفر تطبيق Lexus Link الخاص بسيارة لكزس UX300e التحكم عن بعد في وظائف السيارة الرئيسية مثل الشحن وإزالة الصقيع ونظام تكييف الهواء، كما يمكن تشغيل التدفئة أو التهوية للسيارة قبل الجلوس خلف عجلة القيادة. وكذلك يمكن تبريد المقصورة إستعداداً للمغادرة في يوم حار. حيث يتم تشغيل النظام لمدة تصل إلى 20 دقيقة، لذلك يمكن مزامنة العملية مع الوقت الذي يريد المالك فيه بدء رحلته.

كما يوفر التطبيق العديد من الميزات المفيدة مثل تحديد موقع السيارة Find My Car، حيث يحدد موقع UX 300e ويوجه السائق إليه، بالإضافة إلى ميزة Share to Car، الذي يمكّن السائق من تخطيط الطريق على جهاز آخر وإرساله إلى سيارته، بينما يوجههم Car to Door سيراً على الأقدام إلى وجهتهم النهائية بمجرد وقوفهم، كما يوفر التطبيق تحليلات القيادة، التي تتيح للسائق تتبع الرحلات وأسلوب القيادة وإبراز رحلات العمل، وميزة الخدمة والصيانة، التي تساعد السائق على إدارة العناية بلكزس UX 300e، مع أضواء التحذير لمزيد من الطمأنينة حيث تشرح هذه الوظيفة معنى كل ضوء تحذير وأي إجراء يجب اتخاذه.

كذلك سيوفر التطبيق للسائق في الرحلات الطويلة إمكانية التعرف بسرعة على مواقع محطات الشحن بالتيار المستمر حيث يمكنهم إعادة الشحن بسرعة أثناء الإستمتاع بقهوة أو إستراحة مريحة على الطريق، وباستخدام Lexus Link، يمكن لمالك UX 300e جدولة وقت شحن السيارة، للاستفادة من رسوم الطاقة المخفضة خارج أوقات الذروة.