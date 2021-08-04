نقص حصص السماد في قنا والأقصر

كتب اسامه شمس الدين

نقص حصص السماد فى محافظه قنا والاقصر

كارثه على المحاصيل الزراعية

فى تصريح خاص للاهالى قال عادل حرزالله نقيب الفلاحين بمحافظة الاقصر أن نقص كميات السماد لأقل من نصف الكميات يهدد هذا العام بكارثة خطيره وخاصه على محصول القصب الذي يزرع فى أغلب الأراضي، وبقية المحاصيل وارجع ذالك إلى تعنت شركات ومصانع السماد فى مصر موضحا أن المصانع تفصل بيع أغلب منتجاتها من اسمده فى الأسواق السوداء بسعر 7500 جنيه بينما من المفروض أن تصرفه للمزارعين بسعر 3400 جنيه، وأضاف عادل أن هناك ثلاثه مصانع توقفت عن الإنتاج نهائي، وقال عادل أن هناك اجتماع طارئ سيتم عقده غدا الثلاثاء مع محافظ الأقصر ومحافظ قنا لبحث مشكله صرف السماد لأصحاب الحيازة، ،،،ومن جانبه قال العمده خالد مدني عمدة العدسات انه ينعي جميع المزارعين فى خساره كل ما قاموا بزراعته هذا العام، ،وعلى جانب آخره قال،،حموده شمس، القاضي انه يمتلك حيازة 10 افدنه كل ما تم صرفه 13 جوال فقد بسعر 260 جنيه بينما يحتاج الفدان إلى 20 شيكار،فى الريه الواحده وأكد حموده أن وزاره الزراعه هي المتهم الرئيسي فى تدمير كل الزرعات فى محافظات الصعيد كاشفا انه تم الذهاب إلى الجمعيات التعاونية ووجهت المزارعين إلى مدربه الزراعه فى،محافظه الاقصر وهناك تم أخبارهم أن صرف نصف الكمية حاليا وصرف النصف الثاني فى شهر أكتوبر المقبل مما يعني أن جميع زرعات القصب والزره سيتم تلفها تماما اذا ما علمنا أن القصب يحتاج إلى التسميد فى الريه الأولى فى شهر أبريل الماضي بواقع 20 شيكار لكل فدان سعر الطن فى السوق السوداء لايقل عن 7000 جنيه، وقال عنتر عباس انه نيابة عن 30 الف مزارع يتوجهون إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الزراعه والمزارعين فى صعيد مصر