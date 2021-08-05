غلق وتشميع  مراكز دروس خصوصية في مطوبس وبيلا ودسوق

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس والوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا ودسوق بمحافظة كفر الشيخ ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديرية التربية والتعليم، حملة موسعة مفاجئة استهدفت مراكز الدروس الخصوصية، للحد من تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ قاد الحملة قدرى ناصروايمان النحراوى نواب رئيس مركز ومدينة مطوبس وانور عطية نائب رئيس المركز والمدبنة لقطاع الاشغالات بالتعاون مع مركز شرطة مطوبس وعبد الجليل صبري، نائب رئيس مدينة بيلا لشئون المدينة، ومحمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإشغالات والإزالات، بالاشتراك مع قسم شرطة بيلا وإدارة بيلا التعليمية، ورجال الإشغالات والإزالات بمدينة بيلا.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من مراكز وسناتر الدروس الخصوصية بمدينتى مطوبس وبيلا، والتحفظ على الديسكات الخاصة بالمراكز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

واكد قدرى ناصر وايمان النحراوى استمرار الحملات للتأكد من غلق اي سنتر تعليمي مفتوح، داعيًا أولياء الأمور والطلاب إلى الإبلاغ عن أي مركز دروس خصوصية يفتح أبوابه للطلاب وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المركز أو السنتر وتم غلق وتشميع وتحرير محاضر ضد المخالفين، والتصدي لأي محاولات لفتح سناتر ومراكز الدروس الخصوصية على مستوى مركز ومدينة مطوبس وأسفرت الحملة عن غلق خمسة مراكز للدروس الخصوصية ومازالت الحملة مستمرة يوميا بأوقات مختلفة الحملة بقيادة نواب رئيس المدينة و مسئول الغلق ، ومندوبي الإدارة التعليمية والأمن

كما شهدت مدينة دسوق، حملة غلق مراكز الدروس الخصوصية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،تحت إشراف المحاسب السيد عبد الستار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، تنسيقاً مع نواب رئيس المدينة والإدارة التعليمية، وأسفرت الحملة عن غلق ثلاثة مراكز للدروس الخصوصية ومازالت الحملة مستمرة يوميا بأوقات مختلفة من اليوم الحملة بقيادة نواب رئيس المدينة و مسئول الغلق ، ومندوبي الإدارة التعليمية والأمن