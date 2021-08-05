المجلس الرئاسى لحزب التجمع ولجنته الاقتصادية وهيئتة البرلمانية تجتمع لمناقشة ملف “دعم السلع الغذائية”

المجلس الرئاسى لحزب التجمع ولجنته الاقتصادية وهيئتة البرلمانية تجتمع لمناقشة ملف…

يعقد المجلس الرئاسي لحزب التجمع اجتماعا مشتركا، مع اللجنة الاقتصادية للحزب, وعدد من نواب الحزب يوم السبت المقبل…