المجلس الرئاسى لحزب التجمع ولجنته الاقتصادية وهيئتة البرلمانية تجتمع لمناقشة ملف “دعم السلع الغذائية”

يعقد المجلس الرئاسي لحزب التجمع اجتماعا مشتركا، مع اللجنة الاقتصادية للحزب, وعدد من نواب الحزب يوم السبت المقبل لمناقشة ملفات تخص رغيف الخبز ومنظومة الدعم
يرأس الاجتماع النائب سيد عبد العال رئيس الحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس الشيوخ . وكان للتجمع عددا من الدراسات والتقارير المتعلقة بملف الدعم وحقوق الفقراء والدعم الغذائي ، وله اصدار هام بهذا الصدد وهو كتاب دعم “الفقراء ودعم الاغنياء”.
وسيعمل قيادات الحزب ومجموعته الاقتصادية علي تطوير تلك الدراسات والتقارير يمشاركة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، ويتوقع ان تتجه قيادة الحزب الي فتح ملف دعم السلع الغذائية ومواجهة خطة الحكومة في تفكيكها…