رئيس حزب التجمع النائب سيد عبدالعال :رفع سعر رغيف العيش يزيد من تخوف الطبقات الشعبية ويفقدهم الأمان الاقتصادي

كتب النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس الشيوخ على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك” يقول: “دعوة السيد الرئيس لرفع سعر رغيف العيش ،قد تساعد على زيادة التخوف لدى الطبقات الشعبية بفقدان الأمان الإقتصادى ، بسبب ما تمارسه الحكومة من سياسيات مالية منتظمة ، تستهدف تفكيك كامل لمنظومة دعم السلع الغذائية ، كجزء من الإلتزام تجاه صندوق النقد الدولى بتحميل معظم ضغوط الإصلاح الإقتصادى وأعبائه على ميزانية الاسره محدودة الدخل ، والأفراد تحت خط الفقر ، وذلك دون تحسب من الحكومة لذلك باجراءات وسياسات كافيه لمواجهة مخاطر هذا التحول المتسارع والمفاجئ ، والذى يمثل للمواطن درجه عالية من الشعور بالقلق تجاه أمنه الغذائى.”

وكان حزب التجمع قد أعلن اليوم عن عقد اجتماع للمجلس الرئاسي واللجنة الاقتصادية بالحزب ونوابه لمناقشة ملف الدعم وذلك يوم السبت المقبل ..