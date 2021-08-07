“الفرار من الوجود!” شعر ..عبد الرحيم طايع

شعر

الفرار من الوجود!

عبد الرحيم طايع

الآلة الموسيقية أبعد

من ظنونكم تماما

لأنها تقي من الجحيم

أكثر مما تعزف اللحن

وتساعد المغنين

على ضبط الأداء

كنت آلة موسيقية في زمن ما

كنت ” بيانو”

وكان صديقي الفرنسي

يضرب أصابعي بكل قوته

محتميا بي من ملائكة العذاب

صدقوني ذلك ما جرى

بالقرب من بناية شهيرة مائلة

في العاصمة الفرنسية باريس

والجيران، كما أفاد يوتيوب،

رفعوا قضية إزعاج على

“هاري” – هذا اسم صديقي

الحميم الراحل بالضبط

كآلة موسيقية محضة

كبيانو وجيتار وإكسليفون

لم تفلح محاولاتي في

أن تجعل العالم أجمل

هذه حقيقية، علي الاعتراف

بها، مهما تكن مؤلمة

الموسيقى حدثت في العالم

أصلا، حدثت من قبلي

بجانب الكذب والبخل والتخلي

بل كثيرا ما تتضخم أصواتها

والدم ينساب برقة على الأرض

بل حتى عندما حولت نفسي

إلى “كمنجة”

وقع الأمر نفسه

سالت الدماء في كل ركن

كشخص باغتته بلطة في الصدر

وهو عائد من سفر بعيد

يود أن يستحم ويلتقط أنفاسه

وصلت إلى نتيجة نهائية

إيقاع العالم ليس موسيقيا

ربما كان العالم وهما

ربما كانت الموسيقى كذلك

المهم خلعت بدلتي الموسيقية

وعلقتها على الشماعة

وواجهت الحياة بلا سلالم

واجهته بوحشية ما

( لأن الموسيقى كانت عكس

الوحشية، وكانت تمنعني منها)

هكذا كان المشهد الختامي مرعبا

ثلة من الفهود الصيادة

يفترسون جاموسا حيا..

كان علي، وقد شهدت

المنظر البشع في غابة

من الغابات، أن أمحو

ذاكرتي، ومحوتها فعليا،

وولدت من جديد..

الأشياء كلها كانت أمامي:

الموسيقى، هاري، الفهود

الصيادة، الجاموس المسكين

(أو الذي يبدو مسكينا في اللعبة)

البشر الذين أراهم في مرآتي،

الجنس، الخمور، الورد والندى،

النقود، الملابس، الأطعمة، الجنة،

الجحيم، الرب، النسائم، الصخور،

كورونا، المشمش، الموز، الحب،

الزواج، الخيانة، النبل، الشعر،

الأقارب، الأصدقاء، التلاميذ

الفنادق، الطائرات، القاهرة، قنا،..

كل شيء موجود بوفرة،

غير أنني، بيقين باذخ،

سألت عن العدم بشغف!!