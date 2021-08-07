سجن الروح فعل أمر

رباب كساب

بدا السرير في تلك اللحظة التي هجر فيها النوم عينيه مليئا بالأشواك، قام متكاسلا، توجه للحمام، أفرغ مثانته، وقف أمام المرآة، مس ذقنه بكف يده، كان عليه أن يحلق .. بالأمر؛ ماذا لو تركها نابتة؟

سيجازى، سيعنف!

حدق فيها مرة أخرى بينما يمسك بماكينته الكهربية بآلية شديدة ويحرث أرضه.

صوت امرأة في الخلفية دائما، صوت مصاحب للحلاقة وغسيل الأسنان وللأكل وللتأمل وللهرب وحتى للتبول! صوت لا يكف عن أن يكون رفيق كل حدث داخل جدران الشقة الصغيرة؛ كانت كبيرة عليهما حين وجداها معا، فرحا بها، تحمل أحلامها ونزقها وهي تنتقي الفرش والألوان، كان ينظر إلى فرحتها ويبتسم، ويضحك على شجاراتهما التافهة، كان حينها خفيفا كورقةِ شجرٍ تحملها نسمة ربيعية، كان سعيدا!

بينما يستحم كانت تضع الإفطار في فم طفليها، عليهما أنْ يأكلا بالأمرِ، عليه أن يحلق بالأمر ويذهب لعمله في كامل أناقته، حلة كاملة، كرافت خانق، ماذا لو لبس الجينز وتيشيرتا خفيفا وانتعل حذاءه الرياضي الجديد وخرج، الحذاء الجلدي يؤلم إصبع قدمه الصغير، ينظر إليه وتتألم ملامحه في صمت.

صوتها يأتي من جديد هذه المرة موجه له، لا تنس موعد الحلاق اليوم، يلف البشكير حول جسده وينظر للمرآة، لم يكن شعره طويلا، لكن عليه ألا يتركه.

– ستأخذ ابنك معك، لن أذهب به للحلاق، تعرف أنه يبكي وأقف محرجة بين الرجال.

يسمع في صمت، يعلم أنه سينفذ الأمر، يخرج وقد انتهى من ملابسه، احتضن طفليه اللذان ما صدقا تخلصا من حصار أمهما وانطلقا يلعبان بمجرد خروجه، يجلس إلى منضدة الطعام التي وضعتها في المطبخ، تقول له : أسمعتني؟

يومئ برأسه مشيرا لأنه سمع وسينفذ.

تضع أمامه الطعام، ينظر إليه صامتا، يمد يده لفنجان القهوة ويشعل أول سيجارة، يأخذ نفسا طويلا، يخرجه وكأنه يخرج روحه مع دخان السيجارة، تشير هي إلى الطعام كما تفعل كل يوم بينما يتجاهل إشارتها ويأخذ رشفة من فنجان القهوة ونفسا أخر أكثر طولا من سيجارته، ليس عليه أن يأكل بالأمر أيضا.

يضع قبلة على شفتيها بطعم الدخان والبن، يترك بعض ذارت البن على شفتيها، بينما تلعقها بلسانها وتبتسم يغلق خلفه الباب.

كانت تعرف أنه ليس سعيدا، كل ما تخشاه تلك اللحظة التي سيهجر فيها كل شيء، كانت تخاف أن يتركها خلفه بينما يتحرر من قيوده، تعلم أنَّه مَلَّ القواعد، مَلَّ الحياة التي تمتلئ بالأوامر والقيود.

سمعت المفتاح يدور في الباب فزعت أن يكون قد حدث شيء، جرت نحو الباب، سألته بفزع عما حدث.

قال في هدوء: لا شيء، كاد يهم بإلقاء مفاتيحه بعيدا، وخلع حلته الرسمية والدخول إلى السرير مرة أخرى، لكن نظرتها الفزعة أوقفته مسمرا، وسؤالها عما حدث ارتطم بعقله، فسأل نفسه : ماذا حدث؟

لكنه قال: اعتقدت أنني نسيت شيئا، قالها وخرج مسرعا.

زفرت زفرة قوية، تعلم أنه أوشك على الانهيار، سوف يهدم المعبد على رأسه ورأسها ورأس الجميع، لكنها لا تملك أنْ تفعل شيئا، كان يؤلمها تقلبه كل ليلة في السرير مؤرق كمن يعاني ألما، زفراته التي تخرج منه كأنه ينفث نارا، عيناه المعلقتان بسقف الحجرة، تحاول ألا تظهر له شيئا، لكنها تعرف، ستوافق على كل ما يريده، لكن إحساسها بأنه لا يريدها كان أقوى، كانت تعرف أنَّ طَي الصفحات يستلزم تجاهل كل ما فيها، هي في وسط الصفحة تماما، هي في قلبها، سيطوي الصفحة وينسى، وبحبر جديد سيسطر سطرا أخر في صفحة بيضاء، سيأخذ طفليه، إنه يحبهما، سيأخذ قطعة منه شاركته فيها، كانت تحدث نفسها بأنها لا يمكن أن تخرج كاملة من حياته، سيظل طفليه في الصورة، وستظل هي في ظهريهما، ثم تعود وتقول أنها أساسا ليست مشكلته، إنه ……

تلك صفحة غير صفحتها، كاد عقلها يُجن معه، ولا تعرف ماذا تفعل .

في سيارته جلس طويلا، لم ينتبه للوقت، ثم أدار مفتاح السيارة وانطلق، الراديو الذي يعمل بمجرد دوران السيارة تتحدث فيه مذيعة ذات صوت حاد عن الملل، عن القرارات المصيرية، أدار مؤشر الراديو، فجاء صوت عبد الوهاب : انسى الدنيا وريح بالك، أوعى تفكر في اللي جرى لك.

أغلق الراديو.

الطريق لم ينته، لم ينتبه للسيارة التي حادت به وكادت تصطدم بسيارة أخرى لولا أنه أحكم سيطرته عليها بقوة، لم يُجب سُباب السائق المتضرر كأنه لم يُوجه إليه، واصل طريقه؛ على باب عمله تلقى تحيات وتحيات حتى جلس إلى مكتبه، صوتها يأتي عبر الهاتف لازال ممتلئا بالفزع، ضحك وهو يكلمها علها تطمئن، هو يعرف أنها الوحيدة التي تحس به، وأنها تخاف وأنه يخاف، يخاف أن تأتي اللحظة فتكون خلفه وليست إلى جواره!

الأيام تتكرر، التشابه يكاد يصل إلى التطابق، يتذكر المذيعة ذات الصوت الحاد وحديثها عن الملل، يسأل نفسه أهو الملل فقط؟

يعرف أنَّه مكبلا، أدرك ذلك بعد سنوات قلائل، كانت القيود قد تم إحكامها، والفرار أصبح صعبا، المسئوليات كثيرة، والدائرة محكمة الغلق، يحس اختناقا، يفك رباط عنقه قليلا ليترك براحا ليتنفس، يشعر بفقد قدرته على التنفس، يُلقي بسيجارته في المنفضة وقد بدأ صدره يؤلمه، شعر بدوار، ألم صدره يُمزقه، يحاول الصراخ لكن صوته لم يخرج، جلس وقد انهار تماما، رأسه لامس سطح المكتب، لا أحد معه، لا أحد يراه، يحاول فك رباط عنقه، لم يَقو على رفع ذراعه، يحس بصوتها يحيط به، يحس فزعها عليه، الآن فقط يريد محادثتها، يتمنى أن تكون إلى جواره، يتمنى أن يضع رأسه على صدرها في تلك اللحظة، سوف يموت وهي بعيدة، بدا شعوره بالموت قويا، إنه يقترب ويقترب، كل نفس يخرج قد لا يستعيده، ذهب بعيدا، فقد إحساسه بالزمن، بالمكان، لا يدري كم مر من الوقت، حين استفاق لم يعرف الساعة، أدرك أن خللا ما قد أصابه، هل مات فعلا؟ أم أنها أول العلامات.

ظل مكانه مدة طويلة، لا يعرف كم مر من الوقت إلا حين دخل عليه زميلا يخبره بأنه سينصرف، بينما ينظر في الساعة سأله زميله عما به، عن وجهه الأصفر، طلب منه أن يُقله للمنزل، لأنه لا يستطيع القيادة.

هناك على سرير الأشواك كانت تجلس إلى جواره، تتأمله، يبدو في نومه وديعا كطفل، لكن بين حين وأخر تلمح ملامحه التي تتغضن فجأة وتتألم.

لقد أوشك أن يُنهي كل شيء، كل يوم تتيقن أنه لم يعد هناك بُد من إغلاق الستار وتحية الجمهور.

فتح عينيه، قابل نظرتها الهلعة عليه، مسدت جبينه دون كلمة، حاول أن يبتسم لكنه لم يستطع.

قالت في حزم: افعل ما تريد، لم يَعُد يُجدي أنْ تعيش ميتا.

انحدرت دمعة من عينيه بينما يعتدل مُسندا ظهره إلى ظهر السرير، أمالت رأسه ناحيتها وقالت: افعل ما تريد ولا تعتبره أمرا.

اعتدل تماما ليواجهها ويسدد نظرته إلى عينيها العليمتين ثم قال : لا أستطيع.