حافلات وثمار-جيهان عمر
يسر جريدة الأهالي أن تقدم لقرائها صفحة إبداعات تواكب الحركة الأدبية المعاصرة في مصر و العالم العربي و الترجمات العالمية ..وترحب بأعمال المبدعين و المفكرين لإثراء المشهد الأدبي و الانفتاح على تجاربهم الابداعية..يشرف على الصفحة الكاتبة و الشاعرة/ أمل جمال . تستقبل الجريدة الأعمال الابداعية على الايميل التالي: Ahalylitrature@Gmail.Com
حافلات وثمار
جيهان عمر
فقدت عقلي
اجتُثَّ من أعلى رأسي كشتلة بازلَّاء
صار رأسي مجوفًا وفارغًا
لم أتألم
لم أشعر حتى بشيء غريب
كان الفراغ كبيرًا لكنه ليس مؤلمًا
هواء يرتطم
أو ينحدر كما لو أنه فوجئ بحفرة..
لم ينتبه الآخرون
كأن يبلغوا المصحة العقلية بما حدث
كنت أمُرّ أمامهم بهدوء
فلا يلتفتون إلى رأسي الفارغ
كان عليَّ أن أملأه
مثلًا
زهرة قنَّبيط مكان العقل المسروق
سأثبت جذعها في الداخل
كأنني أغرسها في حوض زهور
وأترك الزهرة تطل بخُيَلاء
سيعرفون هذه المرة بالتأكيد
تثيرهم رائحة الكبريت
الطزاجة اللافتة
يسألون عن سر الثمرة
التي نبتت فجأة
سيعتقدون أن خيالي شفاف
لأنهم يشاهدون ما يحدث بالداخل
بامكانهم الآن رؤية كل الحافلات
والثمار التي تمر في رأسي..
يشمون رائحة زرع جديد
يثملون
كي ينجو السارق بفَعلته.