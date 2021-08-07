حافلات وثمار

جيهان عمر

فقدت عقلي

اجتُثَّ من أعلى رأسي كشتلة بازلَّاء

صار رأسي مجوفًا وفارغًا

لم أتألم

لم أشعر حتى بشيء غريب

كان الفراغ كبيرًا لكنه ليس مؤلمًا

هواء يرتطم

أو ينحدر كما لو أنه فوجئ بحفرة..

لم ينتبه الآخرون

كأن يبلغوا المصحة العقلية بما حدث

كنت أمُرّ أمامهم بهدوء

فلا يلتفتون إلى رأسي الفارغ

كان عليَّ أن أملأه

مثلًا

زهرة قنَّبيط مكان العقل المسروق

سأثبت جذعها في الداخل

كأنني أغرسها في حوض زهور

وأترك الزهرة تطل بخُيَلاء

سيعرفون هذه المرة بالتأكيد

تثيرهم رائحة الكبريت

الطزاجة اللافتة

يسألون عن سر الثمرة

التي نبتت فجأة

سيعتقدون أن خيالي شفاف

لأنهم يشاهدون ما يحدث بالداخل

بامكانهم الآن رؤية كل الحافلات

والثمار التي تمر في رأسي..

يشمون رائحة زرع جديد

يثملون

كي ينجو السارق بفَعلته.