حوار ساخن بين آدم وحواء..قال و قالت…

غادة إبراهيم

قال لها:

مَنْ تكونين لتسكبي الهذيان

في وعي سنيني ؟!

من تكونين لتوقدي نارك

الولوع في حرَمِ سكوني

لتسقطي طيْفَ غوايةٍ

يُسَعّر هدأة خافقي

ويعلن للملأ مدّ جنوني ؟

من تكونين لتلبس ظلالك

أسرار سطوري…..

لتخطّي عمري كٌحلا لتنثري

وعيي في متاهات الفتون ؟!

من تكونين قولي لي ؟

قولي :من تكونين ؟

وكيف أتقنتِ اصطيادَ

شهقات حنيني ؟

قالت:

أنا امرأة بطعم الموت

…..يًحييكَ

وإن عاندتَ أحلامي

أُعاندك وأُرديكَ

وأُتعبكَ وأًشقيكَ…

وإن سامرتني ولهاً

أُغَنّيكَ وأٌغْنيكَ

أعيش فيكَ أعمارا

فتُحييني وأُحييكَ

هذي أنا

إن رٌمتَ شفاءك من لَهَف

غنّني أُغّنيكَ.