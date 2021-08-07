وزير التنمية المحلية يتابع اجراءات تسليم معدات المحطات الوسيطة للمخلفات ليوسف الصديق بالفيوم وكفر الدوار بالبحيرة

في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء فى متابعة تنفيذ الخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة ،تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة بتسليم معدات المحطة الوسيطة الثابتة بيوسف الصديق بمحافظة الفيوم والمحطة الوسيطة الثابتة بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أن المحطة الوسيطة بيوسف الصديق تتكون من 4 سيارات رينو سعة 45 م3 و لودر ومغسلة ومولد كهرباء بتكلفة 15 مليون جنيه ، لافتاً إلي أن المحطة الوسيطة الثابتة بكفر الدوار بالبحيرة تتكون من 5 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر و 8 حاويات سعة 24 م3 و لودر ومغسلة ومولد كهرباء بتكلفة 17 مليون جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سبق وتم تدريب السائقين بالمحافظتين على إستخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن إستدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي وجود تنسيق ومتابعة يومية من الوزارة مع السادة المحافظين والفرق التنفيذية بالمحافظات فيما يخص تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمنظومة والدور الهام فى عمليات التشغيل ، مشيراً إلى حرص الوزارة على سرعة رفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين بالمنظومة بجميع المحافظات وفى جميع التخصصات من خلال توفير التدريب النظرى والميداني .

وجدد وزير التنمية المحلية التأكيد علي أن الحكومة تسابق الزمن لإعادة الشكل الجمالى والحضارى لجميع المحافظات وتحسين مستوي النظافة لتحقيق رضا المواطن ، وأشار الوزير إلي وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات للانتهاء من مشروعات البرنامجين الأول والثاني من المنظومة.

وأضاف ” شعراوى ” أن هناك متابعة مستمرة لرئيس مجلس الوزراء لكافة مستجدات منظومة المخلفات لسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الجديدة وفقاً للجداول الزمنية المحددة حتى يشعر