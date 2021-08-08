نقابة للغزل والنسيج تعلن عن تأسيس صندوق ادخاري للعمال

أكد رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم عن الإستعدادات الجارية الأن لتأسيس صندوق إدخاري يستفيد منه جميع العاملين في قطاع الغزل والنسيج بعد الخروج على المعاش ،موضحا ان “النقابة العامة” سوف تساهم في دعم هذا الصندوق الذي يهدف إلى خدمة العمال ماليا بجانب معاشهم الإساسي ..

جاء ذلك خلال لقاء إبراهيم اليوم الأحد مع خبير إكتواري لوضع تصور نهائي لتأسيس هذا الصندوق مع الجهات المعنية،وعرض الفكرة على مجلس إدارة النقابة العامة المقبل لإقراره ..

وأوضح رئيس النقابة العامة ان فكرة هذا الصندوق تعتبر الاولى من نوعها حيث سيقوم العامل بدفع إشتراك شهري محدد بجانب مساهمة النقابة العامة من إستثماراتها ،وعند خروج العامل على المعاش يحصل على مبلغ مالي محدد بجانب معاشه الأساسي،مما سيسهم في تحسين حالته الإجتماعية والإقتصادي .

وتأتي اهمية هذه الفكرة في ظل التطورات والسياسات المستمرة التي يشهدها قطاع وشركات الغزل والنسيج في ظل المناخ الإقتصادي الراهن .