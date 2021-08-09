اورنچ مصر ترعي مسابقه إيناكتس لريادة الأعمال للعام الـ 15  علي التوالي 

في إطار جهود ” اورنچ مصر” ودورها الرائد في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تهدف إلى تعزيز الابتكار وتقديم حلول عملية مبتكرة وإبداعية لمشكلات المجتمع المحلية، هنأت الشركة الفائزين بمسابقة اورنچ لريادة الأعمال خلال المسابقه السنوية “لايناكتس مصر 2021” حيث استمرت هذه الشراكة للعام الخامس عشر على التوالي وبمشاركة 35 جامعة مصرية والذي تأهل فيها فريق جامعة 6 أكتوبرالفائز بالمركز الاول لتمثيل مصر في “كأس العالم” لمسابقة ايناكتس العالمية والتي ستقام في شهر أكتوبرالمقبل.

جرى إعلان الفريق الفائز بعد التصفيات المحلية النهائية خلال احتفالية عٌقدت مؤخرا بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات وجيرمي هوبكينز، ممثل اليونيسيف في مصر والمستشار الدكتور طايع طه، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية والمهندس ياسر شاكر، رئيس مجلس أمناء ايناكتس مصر والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر ومها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر لقطاع الإعلام والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة وهشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر لقطاع الأعمال وعماد السنباطي، نائب رئيس اورنچ مصر لقطاع الموادر البشرية.

وقام مجموعة من مسئولي شركة اورنچ بالمشاركة في لجنة التحكيم مع نخبة من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية. ومع نهاية المسابقة قامت اللجنة باختيار الفرق الثلاث الأولى الفائزة بعد تقييم دقيق للمشروعات المقدمة. وفاز بالمركز الأول فريق جامعة 6 أكتوبر بعد نجاحه في تقديم مشروع “سيليروز” وهو مشروع متعدد المراحل يعمل على جمع ورد النيل من المياه و تحويل هذه النبتة الضارة إلى 3 منتجات نافعة بدلا من حرقها كما كان يحدث سابقا وإلحاق الضرر بالبيئة.

كما جاء فريق جامعة حلوان في المركز الثاني بمشروعه لاستخراج السيليكا والسليلوز واللجنين من قش الأرز، وبما يقلل أيضا من عمليات حرق قش الأرز التي تتسبب في اضرار بيئية خطيرة.

واحتلت جامعة القاهرة المركز الثالث بمشروعها الذي يهدف إلى الحصول على سلسلة قيمة تلبي احتياجات الأطفال، عبر مواد غذائية منتجة محليا وشديدة الفائدة وعضوية في الوقت ذاته.

أكد المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، فخره بكل ما قدمه المشاركون في “ايناكتس مصر 2021” من مشروعات وحلول إبداعية لمشكلات مصر ذات الأولوية الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية، مشيرا إلى أن كل هذا الكم من الابتكار والإبداع والحماس الذي يبديه طلاب اليوم ورواد أعمال المستقبل، يشجع “اورنچ مصر” على مواصلة دعم تلك الفعاليات التي تعد منصة حقيقة لإبراز المواهب والكفاءات وتسلط الضوء على جهود الشباب وما يدور في أذهانهم من أفكار تخدم المجتمع بشكل مباشر وكفء .

كما أعربت فاطمة سري، رئيس برنامج ايناكتس مصر عن سعادتها بنجاح المسابقة قائلة: “أود أن أوجه الشكر للمجلس الاستشاري لايناكتس مصر لقيامه بتوجيه البرنامج بخبراته ووضع الاستراتيجية التي عملت علي انتشار البرنامج في كل الجامعات حتي يصبح أكبر نشاط طلابي بالجامعات المصرية محققا نجاحات داخل مصر من خلال تأهيل اكثر من 8000 طالب سنويا لسوق العمل ومنهم من يبدأ مشروعه كرائد أعمال. والنجاح الآخر خارج مصر من خلال تحقيق المركز الأول عالميا أربع مرات والمركز الثاني مرتان متفوقا علي 36 دولة.