تماشيًا مع جهود الدولة المصرية في التحول الرقمي وتحقيق رؤية 2030: إطلاق تطبيق “Rizek” الإماراتي للخدمات المتكاملة في السوق المصري

تماشيًا مع جهود الدولة المصرية في التحول الرقمي وتحقيق رؤية 2030: إطلاق تطبيق “Rizek” الإماراتي للخدمات المتكاملة في السوق المصري
تماشيًا مع جهود الدولة المصرية في التحول الرقمي وتحقيق رؤية 2030
*إطلاق تطبيق “Rizek” الإماراتي للخدمات المتكاملة في السوق المصري*
عبدالله ابو شيخ: استثماراتنا بلغت 20 مليون دولار .. ونقدم الخدمات بجودة عالية حتى باب المنزل
أطلقت شركة رزق الرائدة في تقديم الخدمات الذكية في العالم العربي والشرق الأوسط، تطبيقها الذكي (Rizek) في مصر عبر الهواتف المحمولة لدعم توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي من خلال تعزيز قطاع الخدمات وتسهيل إجراءات الحصول عليها حتى باب المنزل. يأتي ذلك في اطار مؤتمر صحفي بحضور كل من عبدالله ابو شيخ الرئيس التفيذي ومؤسس شركة Rizek الإماراتية، ومنار الأمين الرئيس التنفيذي ل Rizek مصر
يضم تطبيق RIZEK بمصر مجموعة من محترفي الخدمات المختلفة مثل (خدمات التنظيف، والتجميل، والصيانة، والنقل، والعناية بالحيوانات الأليفة). كما يوفر تطبيق RIZEK خدمات العناية بالصحة والجمال في المنزل بما في ذلك فحص PCR لفيروس كوفيد-19، أو تحديد موعد مع طبيب منزلي، أو حتى فحص للأجسام المضادة بعد أخذ اللقاح.
أكد عبدالله ابو شيخ الرئيس التفيذي ومؤسس لشركة Rizek الإماراتية، أن شركة رزق للخدمات هي شركة إماراتية تأسست عام 2019 وبلغت استثماراتها نحو 20 مليون دولار وحقق تطبيق RIZEK نجاحاً كبيراً في الإمارات جعل الشركة من أسرع الشركات الناشئة نمواً، مشيراً إلى أن الشركة قررت الاستثمار في مصر عبر إطلاق تطبيقها الذكي RIZEK، خاصة في ظل توجه الحكومة المصرية للتحول الرقمي عن طريق رقمنه الخدمات للمواطنين فى مختلف المجالات ونقل الأعمال لتكون عبر الإنترنت وشبكات التواصل، بما يساعد على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بعدما فرضت أزمة كورونا التوسع في برامج التحول الرقمي.
واشار الى ان الشركه لديها ثقه بقدرة مصر كسوق استثماري كبيرا وواعد حيث أنه غني بأكثر من 100 مليون نسمة، إلى جانب تميز الاقتصاد المصري بتنوع مصادر الدخل، مما يجعله يمتلك فرصاً كثيرة للنمو، خاصة وأنه حقق ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020، بنسبة نمو بلغت 3.6%. كما أضاف:” نثق تماماً أن تطبيقنا الذكي RIZEK سيمثل إضافة جديدة وقوية لسوق الخدمات الذكية في مصر، حيث يستطيع المستخدم بعد تحميل التطبيق وتسجيل البيانات اختيار الخدمة التي يريدها وتحديد وسيلة الدفع ليحصل على أفضل الخدمات من أفضل المزودين الموثوقين دون عناء.”
كما صرحت منار الأمين الرئيس التنفيذي ل Rizek مصر:”يحتوي تطبيق RIZEK على مجموعة مهمة من الخدمات التي لا غني عنها في البيت المصري، إلى جانب وجود خدمة عملاء مدربة للتأكد من استفادة العملاء بالخدمات على أكمل وجه، وأن إطلاق هذا التطبيق في مصر يسهم بصورة مباشرة في تقليل معدلات البطالة وتعزيز معدل التوظيف فى مختلف قطاعات السوق المصري من خلال توفير فرص العمل لمحترفين الخدمات المختلفة، ومد المهنيين المحترفين بدخل إضافي عن رواتبهم الأساسية من خلال تقديم الحوافز والمكافآت المادية للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب دعم توجه الدولة المصرية نحو تطبيق الأساليب الرقمية وتعزيز قطاع الخدمات ودفع عجلة التنمية”.
جدير بالذكر إن RIZEK واحد من أسرع الشركات الناشئة نموا في أبو ظبي ولدى التطبيق حتى الأن أكثر من 100 ألف مشترك (مقدم خدمة) وأكثر من 45 ألف قاموا بتسجيل بياناتهم.