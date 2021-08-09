تماشيًا مع جهود الدولة المصرية في التحول الرقمي وتحقيق رؤية 2030

*إطلاق تطبيق “Rizek” الإماراتي للخدمات المتكاملة في السوق المصري*

عبدالله ابو شيخ: استثماراتنا بلغت 20 مليون دولار .. ونقدم الخدمات بجودة عالية حتى باب المنزل

أطلقت شركة رزق الرائدة في تقديم الخدمات الذكية في العالم العربي والشرق الأوسط، تطبيقها الذكي (Rizek) في مصر عبر الهواتف المحمولة لدعم توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي من خلال تعزيز قطاع الخدمات وتسهيل إجراءات الحصول عليها حتى باب المنزل. يأتي ذلك في اطار مؤتمر صحفي بحضور كل من عبدالله ابو شيخ الرئيس التفيذي ومؤسس شركة Rizek الإماراتية، ومنار الأمين الرئيس التنفيذي ل Rizek مصر

يضم تطبيق RIZEK بمصر مجموعة من محترفي الخدمات المختلفة مثل (خدمات التنظيف، والتجميل، والصيانة، والنقل، والعناية بالحيوانات الأليفة). كما يوفر تطبيق RIZEK خدمات العناية بالصحة والجمال في المنزل بما في ذلك فحص PCR لفيروس كوفيد-19، أو تحديد موعد مع طبيب منزلي، أو حتى فحص للأجسام المضادة بعد أخذ اللقاح.

أكد عبدالله ابو شيخ الرئيس التفيذي ومؤسس لشركة Rizek الإماراتية، أن شركة رزق للخدمات هي شركة إماراتية تأسست عام 2019 وبلغت استثماراتها نحو 20 مليون دولار وحقق تطبيق RIZEK نجاحاً كبيراً في الإمارات جعل الشركة من أسرع الشركات الناشئة نمواً، مشيراً إلى أن الشركة قررت الاستثمار في مصر عبر إطلاق تطبيقها الذكي RIZEK، خاصة في ظل توجه الحكومة المصرية للتحول الرقمي عن طريق رقمنه الخدمات للمواطنين فى مختلف المجالات ونقل الأعمال لتكون عبر الإنترنت وشبكات التواصل، بما يساعد على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بعدما فرضت أزمة كورونا التوسع في برامج التحول الرقمي.

واشار الى ان الشركه لديها ثقه بقدرة مصر كسوق استثماري كبيرا وواعد حيث أنه غني بأكثر من 100 مليون نسمة، إلى جانب تميز الاقتصاد المصري بتنوع مصادر الدخل، مما يجعله يمتلك فرصاً كثيرة للنمو، خاصة وأنه حقق ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020، بنسبة نمو بلغت 3.6%. كما أضاف:” نثق تماماً أن تطبيقنا الذكي RIZEK سيمثل إضافة جديدة وقوية لسوق الخدمات الذكية في مصر، حيث يستطيع المستخدم بعد تحميل التطبيق وتسجيل البيانات اختيار الخدمة التي يريدها وتحديد وسيلة الدفع ليحصل على أفضل الخدمات من أفضل المزودين الموثوقين دون عناء.”

كما صرحت منار الأمين الرئيس التنفيذي ل Rizek مصر:”يحتوي تطبيق RIZEK على مجموعة مهمة من الخدمات التي لا غني عنها في البيت المصري، إلى جانب وجود خدمة عملاء مدربة للتأكد من استفادة العملاء بالخدمات على أكمل وجه، وأن إطلاق هذا التطبيق في مصر يسهم بصورة مباشرة في تقليل معدلات البطالة وتعزيز معدل التوظيف فى مختلف قطاعات السوق المصري من خلال توفير فرص العمل لمحترفين الخدمات المختلفة، ومد المهنيين المحترفين بدخل إضافي عن رواتبهم الأساسية من خلال تقديم الحوافز والمكافآت المادية للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب دعم توجه الدولة المصرية نحو تطبيق الأساليب الرقمية وتعزيز قطاع الخدمات ودفع عجلة التنمية”.

جدير بالذكر إن RIZEK واحد من أسرع الشركات الناشئة نموا في أبو ظبي ولدى التطبيق حتى الأن أكثر من 100 ألف مشترك (مقدم خدمة) وأكثر من 45 ألف قاموا بتسجيل بياناتهم.