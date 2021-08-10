” لبنان إلى أين ؟ ..أزمة سياسية وتحرشات حدودية ” في منتدى خالد محي الدين

يتشرف منتدى خالد محيى الدين بحزب التجمع بدعوتكم في تمام #الساعة_السادسة_والنصف_مساء_الأربعاء_الموافق_11_أغسطس_2021 … في ندوته السادسة والعشرين تحت عنوان :” #لبنان_إلى_أين ؟ #أزمة_سياسية_وتحرشات_حدودية )

ويتحدث فيها #الأستاذ_محمد_سعيد_الرز_الإعلامي_والمحلل_السياسي_اللبناني .

#والأستاذ_محمد_القزاز_الكاتب_الصحفي_بجريدة_الأهرام_المتخصص_في_الشأن_اللبناني .

ويدير الندوة #الكاتب_محمد_فرج_الأمين_العام_المساعد_للحزب ، ويشارك فيها بالحوار والمناقشة عدد من الخبراء والسياسيين والكتاب والصحفيين والإعلاميين وقادة الرأي .

ويسبق الندوة فقرة غنائية بمصاحبة الملحن وعازف العود الأستاذ حسن الدمشاوي .

#والدعوة_عامة_للجميع_للحضور_والمشاركة_والمناقشة .

تنعقد الندوة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021 في قاعة جمال عبد الناصر بالمقر المركزي لحزب التجمع 1 شارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب – القاهرة .

لتأكيد الحضور أو الإعتذار أو لترتيب التغطية الإعلامية : 25759011 – 25759152 – 25759281 – 01111002510 –