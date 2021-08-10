تعاون بين “ريماك أوتومبيلي” و”برايت سكايز” لتطوير “نيفيرا” احدى أسرع السيارات الكهربائية في العالم

أعلنت برايت سكايز عن تعاونها مع ريماك أوتومبيلي المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربية لتطوير أنظمة الأمان الخاصة بالسيارة ” ريماك نيفيرا ” التي تعد واحدة من أسرع السيارات في العالم فهي قادرة على الإنطلاق من الثبات والوصول إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال أقل من ثانيتين فيما تصل سرعة السيارة القصوى إلى 412 كم في الساعة .

ويأتي إختيار ريماك أوتومبيلي لبرايت سكايز لتطوير أنظمة الأمان الخاصة بالسيارة “نيفيرا ” تأكيدا لثقتها في قدرات فريق عمل الشركة والمكون من 25 مهندسا مصريا عملوا جنبا إلى جنب مع فريق عمل “ريماك ” على إنجاز هذا المشروع الكبير .

برايت سكايز تقدم لـ”ريماك ” المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربية خبراتها في مجال هندسة السيارات وتصميمات أنظمة الأمان

وكانت ريماك أوتومبيلي قد تعاقدت مع برايت سكايز عام 2018 على إدارة وتنفيذ الأنشطة الخاصة بأمان الأنظمة الإلكترونية بالسيارة ” نيفيرا ” وفقا لمعايير الأيزو 26262 لتشمل تحديد المخاطر الخاصة التي قد تهدد حياة البشر بسبب حدوث أي إخفاق لأجهزة أو برمجيات السيارة وتحديد وتطبيق التقنيات القادرة على مجابهة هذه المخاطر والحفاظ على أمن وسلامة الركاب والمشاة في نفس الوقت .

والسيارة ريماك “نيفيرا ” قد زودت بنظام دفع كلي يعتمد على أربع محركات كهربائية كل منها خاص بكل عجلة على حدة هذا بجانب علبة تروس مستقلة أحادية السرعة للمحور الأمامي والخلفي ، وهذه المنصة تساعد على توليد قوة 1914 حصانا بعزم 2360 نيوتن متر، كما ستزود نيفيرا بنظام قيادة آلي يقدم قدرات القيادة الذاتية للسيارة مدعما بكاميرات تغطي زاوية 360 درجة ورادارات وأجهزة إستشعار مثبتة في جسم السيارة.

ويضاف إلى ذلك أن نيفيرا ستكون لديها القدرة على قطع مسافة 480 كم بشحنة واحدة فيما سيقتصر إنتاج السيارة على 150 وحدة على أن يتم تسليم الإنتاج الأولي منها للعملاء خلال العام الحالي.

– ريماك أوتومبيلي تطلق “نيفيرا ” كواحدة من أسرع السيارات في العالم وتزودها بأربعة محركات كهربائية تولد طاقة بقوة 1914 حصان بعزم 2360 نيوتن متر.

ومن جانبه ، أكد ماتيا رينيتش كبير مهندسي طراز نيفيرا أن السيارة ريماك نيفيرا هي نوعية جديدة من السيارات فائقة الأداء فهي تقدم مستويات جديدة من الأداء وتقنيات الجيل التالي ، وبالفعل ما تم تزويد هذه السيارة به من إمكانات هو أمر غير مسبوق وهو ما يؤكد الحاجة إلى الإستعانة بأفضل العقول وأكثرها خبرة للعمل مع ريماك على تطوير هذه السيارة ، مضيفا أن برايت سكايز هي الشريك المثالي للمهندسين والفنيين العاملين في ريماك لمساعدتهم على تحقيق بل وحتى تجاوز ، أهداف الأداء الهائلة والسلامة التي وضعناها لهذه السيارة.

– ريماك أوتومبيلي تكلف برايت سكايز بالمساعدة في تطوير وإدارة أمان أنظمة ووحدات التحكم الإلكترونية في نيفيرا

وفي السياق ذاته ، أعرب الدكتور خالد العمراوي الرئيس التنفيذي لبرايت سكايز عن سعادته بالتعاون مع ريماك قائلا ” إن التعاون بيننا وبين ريماك في دعم بناء واحدة من أسرع السيارات في العالم هو علامة بارزة في مسيرة برايت سكايز بل وللشركات المصرية كما يعد دليلا دامغا على كفاءة المهندسين المصريين وقدرتهم على المنافسة وتطوير عدد من أحدث التقنيات جنبا إلى جنب مع صناعة البرمجيات والتكنولوجيا عالميا ” .

وأضاف العمراوي ” إن هذا الإنجاز يمثل بداية عصر جديد لقطاع البحث والتطوير الخاص بصناعة السيارات المصرية فنحن نهدف لإعادة تشكيل بيئة العمل الخاصة بقطاع السيارات عالميا لنصبح أحد مراكز تصدير التقنيات والحلول المتطورة.

– حجم إنتاج ريماك “نيفيرا ” لن يتجاوز 150 سيارة على أن تبدأ عمليات التسليم للعملاء خلال العام الحالي

والجدير بالذكر أن برايت سكايز هي شركة مصرية متخصصة في التكنولوجيا والمجالات المتعلقة بالتحول الرقمي تأسست عام 2012 و يعمل بها أكثر من 150 مهندسا وتركز بالأساس على الإبتكار والتطوير المبتكر ، تقنيات البرمجة المتطورة وأدوات لإحداث ثورة في مختلف الصناعات والقطاعات ؛ ليس فقط لصناعة السيارات ، ولكن أيضًا للنفط والغاز ، وتجارة التجزئة ، والتعليم ، والخدمات المصرفية ، والاتصالات. لا تدعم برايت سكايز الشركات للتعامل مع الثورة الرقمية الحالية فحسب ، بل تدعم أيضًا فتح مصادر جديدة للإيرادات وزيادة كفاءة الأعمال والتحسين على صعيد التكنولوجيا عالميًا.