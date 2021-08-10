هدير شلبي: مهمتنا هي تحفيز المصريين نحو الاستفادة من استخدام التكنولوجيا للطلب بدلا من الهاتف

ساهمت شركة طلبات مصر الرائدة في خدمات توصيل الطعام عبر الانترنت في إحداث ثورة هائلة في لتطوير منظومة توصيل الطلبات اعتمادا على التكنولوجيا والموهبة وتجربة العملاء، وذلك عن طريق التقنية المتطورة التي ساعدت على تحقيق تلك الثورة، وتعمل الشركة على إضافة خدمات جديدة مثل طلبات مارت والتي تخلف المزيد من الخيارات وتجربة عملاء أكثر شمولًا.

قالت هدير شلبي المدير التنفيذي لطلبات مصر في حوار لمجلة فوربس الشرق الأوسط:” إن مهمتنا هي تحفيز عقلية المستهلك المصري من اجل تغيير سلوكه الشرائي عبر الطلب من خلال الوسائل التكنولوجية بدلا من الاعتماد على استخدام الهواتف، ففي العام الماضي زاد نمو طلبات بشكل هائل.

لذلك يمكنك فقط تخيل إمكاناتنا المستقبلية، عبر تعديل سلوك المستهلك في مصر إلى الأبد، حيث أصبح التسوق عبر الإنترنت اتجاهًا متزايدًا ولا رجعة فيه، لذلك نعمل على توظيف أفضل الكوادر البشرية الذين تتوافق أهدافهم وقيمهم المهنية مع الشركة، ونقوم بتطوير أفضل التقنيات، ومن هنا يمكننا إنشاء تجربة سلسة للعملاء”.

وأشارت “شلبي” إلى أن بدايتها المهنية كانت عبر تأسيسها لشركة “تاكسي الساحل” وكانت شركة ناشئة متخصصة في خدمات حجز الرحلات لأول مرة في مصر، بعد ذلك استحوذت عليها شركة careem عام 2014 ثم توليها إدارة الشركة والتي ووقتها كانت دخلت السوق المصري لأول مرة ثم قيادة careem bus على المستوى الإقليمي.

واستطردت هدير قائلة: ” أن البداية مع شركة careem والعمل على توسيع نطاق أعمال الشركة في مصر، ساعدني كثيرًا عندما جئت إلى طلبات، فـ كانت لدي الخبرات الكافية التي تؤهلني لقيادة شركة عملاقة مثل طلبات في مصر، وأصبح لدي القدرة على توقع التحديات في العمل ومعرفة الأشياء التي يجب أن نذهب إليها والأشياء التي تحتاج إلى تغيير”.

أوضحت أن ” طلبات مصر” لديها أكبر مجموعة متنوعة من المطاعم والبائعين في مصر، حيث تمتلك مخازن محلية تمكننا من توزيع المنتجات حسب الطلب ونسميها (المتاجر المظلمة – dark stores) تساعدنا على الوصول إلى المستهلك في غضون 20 دقيقة، ونقوم حاليًا على التوسع في جميع أنحاء مصر ليس فقط في القاهرة والمدن الكبرى.

كما أن جميع العمليات التي نقوم بها مدعومة من الشركة الأم “دليفري هيرو” بتكنولوجيا على أعلى مستوى من خلالها نستطيع أن نكون قادرين على تجاوز توقعات العملاء وتلبية الاحتياجات المحلية، وتقديم خدمة أكثر تميزًا، ونحن متحمسون للغاية لخلق أجواء مناسبة للنظام البيئي المتمثل في شركائنا، العملاء، الطيارين، المجتمعات والموظفين على حد سواء.

وأكدت على أن طلبات تقوم بإجراء مناقشات بشكل دائم لمساعدة رواد الأعمال والاستثمار في نمو الشركة والارتقاء بأعمالها من خلال تقديم خدمات جديدة لدعم شركائنا، كما نساعد أيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع للوصل إلى الجمهور على نطاق أوسع عن طريق استخدامهم للبنية التحتية التكنولوجية والتسويقية الخاصة بنا، وعلاوة على ذلك، من خلال “طلبات مارت” نقوم بتخزين المزيد من المنتجات المحلية لمساعدة الشركات المحلية على التوسع والنمو.

اختتمت حديثها قائلة:” على المستوى الشخصي، أحاول رد الجميل كما حدث معي في بداياتي المهنية من خلال توجيه ومساعدة رواد الأعمال الناشئة في المنطقة”.