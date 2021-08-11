120 مليار دولار خسائر شركات الطيران المحلية و60% انخفاض في اجمالي المسافرين

اصدرت منظمة الطيران المدني الدولي تقريرا عن الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا علي الطيران المدني، وطبقا للتقرير انخفاض اجمالي المسافرين علي المستوي الدولي والمحلي بنسبة 60٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وشهدت المطارات خسائر تقدر بنسبة 64% من حركة المسافرين و 125 مليار دولار من عائدات المطارات في عام 2020 وتراجعت عائدات السياحة الدولية بمقدار 1.3 تريليون دولار أمريكي في 2020 وانخفاض حجم تجارة البضائع العالمية بنسبة 5.3٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019 طبقا لبيانات منظمة التجارة.

أشار التقرير إلى أن المؤشرات اسوأ بكثير مقارنة بالازمة المالية العالمية وتضمن التقرير مقارنة بين احصائيات الطيران في عامي 2019 ، 2020 وشهدت حركة الركاب الدولية انخفاضا اجماليا بنسبة 66% من المقاعد التي تقدمها شركات الطيران بانخفاض قدره التقرير ب 1376 مسافرا بنسبة (-74%) وقدر التقرير الخسائر التشغيلية لشركات الطيران بـ250 مليار دولار، وتأثرت حركة الركاب المحليين بانخفاض 38% من المقاعد التي تقدمها الشركات ، بانخفاض 1323 مليون مسافر بنسبة 50% ، وقدر التقرير خسائر الطيران المحلي بـ 120 مليار دولار تقريبا .

وعلي الصعيد نفسه اصدر الاتحاد الدولي تقريرا واصفاً فيه عام 2020 انه الاسوأ وتوقع “شركات الطيران ستظل هشة من الناحية المالية في عام 2021. وستكون عائدات الركاب أقل بمقدار الثلث عما كانت عليه في عام 2019. ومن المتوقع أن تخسر شركات الطيران حوالي 5 دولارات لكل راكب يتم نقله. “على الرغم من أن الخسائر ستنخفض بشكل كبير في عام 2021 من مستويات عام 2020 ، فمن المتوقع أن يكون تعافي الصناعة طويلًا ومليئًا بالتحديات وطبقا للتقرير اختفت مليون وظيفة مرتبطة بالصناعة ، وانخفض الطلب الدولي بنسبة 75.6٪ مقارنة بالعام السابق؛ كما تراجع الطلب على الرحلات الجوية المحلية بنسبة 48.8٪ مقارنة بعام 2019. وقال ويلي والش الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة الخطوط الجوية الدولية والرئيس التنفيذي لإياتا في تصريح نشره موقع ترافل ديلي انه ” الاختلاف في المتطلبات من بلد إلى آخر أمر مذهل. كنت تعتقد ، خاصة الاتحاد الأوروبي ، أن هذه كانت فرصة مثالية للدول للالتقاء معًا وتطبيق مجموعة مشتركة من المعايير” ومع ذلك ، فإن الخبر السار هو ان الأسواق التي نرى فيها هذه القيود قد تم تخفيفها أو إزالتها ، تشهد استجابة فورية في الطلب على السفر. لذلك أنا واثق من أن الأمور ستتحسن مع مرور الأشهر المتبقية من عام 2021 وبعدها نأمل أن تتحسن في عام 2022 “