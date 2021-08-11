بوار مئات الافدنة بقرى مركز الباجور بسبب الصرف المغطى

كتب عادل شحتينو

تتعرض مئات الافدنة بقرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية لخطر البوار وتلف المحاصيل بسبب انسداد شبكة الصرف المغطى بعدد من القرى

يقول محمد حمدى الاقطش: نعانى بقرية المنشأة الجديدة من مشكلة عدم تصريف مياه الرى بالاراضى الزراعية منذ ما يزيد عن4سنوات والمياه واقفة بالأرض على الدوام مما تسبب فى تلف المحاصيل المزروعة من ذرة وقلقاس وورد بلدى وبهذا الوضع ستتحول الأرض لسبخ وتبور ولن تنفع وقتهاللزراعة فمن أين نعيش؟

أشار الاقطش ان غرف التفتيش الخاصة بالصرف أعلى من مستوى الأرض ب نصف متر تقريبا وممتلئة دوما بالمياه وأضاف أن شبكة الصرف المغطى تم تنفيذها منذ25عاما وتحتاج صيانة ورغم شكوانا المستمرة لم نأخذ غير الوعود ان تغيير الشبكة فى الخطة ولم يتم شئ حتى اليوم وأضاف الحاج عبد الستار أيوب ان المشكلة موجودة أيضا بأراضى قرية الابخاص بسبب انسداد شبكة الصرف المغطى والأرض ملحت! اما عاطف الشافعى فأكد معاناة أراضى النبله بقرية بى العرب من نفس المشكلة كما أشار يحيى الديب لوجود نفس الشكوى بقرية كوم الضبع دائرة المركز

طالب المزارعون كافة المسؤولين بالصرف المغطى بمركز الباجور التابع للادارة العامة لصرف غرب المنوفية بسرعة التحرك وإيجاد حل جذرى

للمشكلة سواء بتسليك الشبكة الحالية او البدء فى احلال وتجديد الشبكات الموجودة