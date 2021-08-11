استمرار أزمة عمال شركة “لورد ” بالأسكندرية..والادارة تفصل 38 عاملاً وتتوعد بالمزيد

الأسكندرية .. احمد سلامة

قررت ادارة مصانع شركة لورد انترناشونال بالمنطقة الحرة -العامرية غرب الاسكندرية فصل 38 عامل وعاملة.. يأتي هذا مع استمرار دخول العمال في إضراب عن العمل منذ اسبوعين للمطالبة بتعديل الأجور على ألا تقل عن 2400 جنيه وهوالحد الأدنى للأجور الذى حددته الدولة ،وتثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة،وصرف أرباح سنوية مجمعة بدلا من صرفها شهريا،وزيادة بدل الورادي حيث يبلغ حاليا 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلة.

كان عمال المصنع البالغ عددهم 2000 عاملا قد بدأو إضرابا عن العمل منذ الاثنين 26 يوليو الماضي احتجاجا على تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم ورفض التفاوض حولها واخلال الادارة بوعودها ببجث تلك المطالب ..كما قامت إدارة الشركة بخصم 300 جنيه قيمة منحة المناسبات التي تم صرفها للعمال خلال الشهر الماضي ” منحة عيد الأضحى ” من أجر شهر يوليو الماضى مما أثار غضب العمال ودفعهم للدخول في إضراب .