“إيتيدا” ومركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية يدعمان رائدات الأعمال من خلال برنامج “هي رائدة”2021

أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC)، بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، عن تعاونه مع مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (CEI) لدعم رائدات الأعمال من خلال نسخة برنامج: “هي رائدة” للعام الجاري، والذي يهدف إلى توجيه وتدريب رائدات الأعمال على منهجيات ومفاهيم إدارة ومتابعة المشروعات والأعمال الناشئة.

هذا وقد تم تطوير نسخة هذا العام من البرنامج من قبل الهيئة ومركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال على أن يتم تنفيذه من قبل كلية إدارة الأعمال وكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك بغرض تحفيز وصقل مهارات تطوير الأعمال لدى المرأة.

ويتضمن البرنامج، الذي يمتد على مدار 15 جولة، مدة كل منها 5 أيام، ندوات تفاعلية عبر الإنترنت وورش تدريبية تتضمن توليد الأفكار والتحقق من صحة فكرة العمل/المشروع وتطوير نموذج العمل ومهارات الاتصال والاستراتيجيات كما يضم البرنامج أيضًا مجموعة من المتحدثين من أصحاب الخبرات بالمجال.

وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي للهيئة: “متحمسون لشراكتنا الاستراتيجية مع مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لدعم وتشجيع رائدات الأعمال على بدء رحلتهن في مجال ريادة الأعمال التكنولوجية حيث نستهدف دعم 300 سيدة أعمال في المراحل المبكرة لمشروعاتهن الريادية خلال العام الجاري بما يمثل 60 % زيادة في المستفيدات من البرنامج مقارنة بإجمالي عدد رائدات الأعمال المستفيدات في النسخ الثلاث الماضية من البرنامج (500 رائدة أعمال في الفترة من 2018 حتى 2020).”

وأضاف محفوظ أن الهيئة تستهدف من خلال البرنامج الوصول إلى رائدات الأعمال لدعم وتعزيز قدراتهن ومساعدتهن على بدء مشاريعهن الخاصة مع التركيز على الجانب العملي لتطوير الأعمال بدلاً من النهج النظري. ويهدف البرنامج إلى مساعدة رائدات الأعمال خلال رحلة تطوير أعمالهن عبر تقديم مجموعة من المهارات العملية اللازمة لتحقيق أفضل النتائج وحسن استغلال الموارد وبالأخص في المرحلة الأولية لمشروعاتهن، وبما يساهم في مساعدتهن على الانضمام إلى برامج ومسرعات الأعمال الريادية الأخرى التي يقدمها مركز TIEC أو التي تقدمها جهات مختصة أخرى.

ويستهدف البرنامج النساء اللائي لديهن مُنتج تكنولوجي أو فكرة مشروع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: مثل موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، أو تطبيق للهاتف المحمول، أو برمجيات، أو منصة تعمل بتكنولوجيا إنترنت الأشياء، أو غيرها. بالإضافة إلى أي مشروع يمكن الترويج له بالأدوات الرقمية مثل الحرف اليدوية، وأدوات “افعلها بنفسك DIY”، وغيرها.

أكدت هالة بركات، مديرة مركز ريادة الأعمال والابتكار، أن: “إضافة برنامج هي رائدة 2021 إلى مجموعة مشروعات مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يعد تأكيدًا جديدًا على مهمتنا نحو النهوض بريادة الأعمال ودورها في التنمية الاقتصادية، خاصة بالنسبة للنساء”.

وأضافت: ” مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يعد مركزًا رائدًا لرواد الأعمال، ليس في مصر فحسب، بل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضًا وذلك منذ إنشائه، حيث عمل المركز على تعزيز تعليم ريادة الأعمال، ودعم ازدهار بيئة الأعمال وتوفير فرص لبناء القدرات المتعلقة بالمجال”.

وأوضح د. جيمس كيتيرير، عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: “تتلخص مهمة كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في تحسين فرص العمل وتوفير التعلم مدى الحياة للمشاركين، من خلال توسيع نطاق موارد الجامعة في مصر وخارجها، عن طريق تقديم برامج تتصف بالمرونة العالية والجودة”.

وأضاف كيتيرير: “على ضوء هذه المهمة، يعد برنامج “هي رائدة 2021″ إضافة قيمة إلى مجموعة أنشطة كلية التعليم المستمر المتنوعة والتي تهدف إلى تمكين الأفراد في مجتمعنا وتحسين مهاراتهم من خلال تصميم برامج تلبي احتياجاتهم المتنوعة، وتساعد الدارسين على التقدم المهني، وتعزيز مؤهلاتهم لإثراء حياتهم العملية”.