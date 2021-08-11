أبو الغيط في برقية تعزية إلى الرئيس الجزائري: نثق في قدرة الجزائر علي تجاوز المحنة

——وجّه السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رسالة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أعرب خلالها عن خالص تعازيه للجزائر قيادة وشعباً في حرائق الغابات التي شهدتها مناطق متفرقة من البلاد. داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وذكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة، أن أبو الغيط أعرب في رسالة مماثلة الي السيد رمطان لعمامرة وزير الخارجية عن تضامن الجامعة العربية الكامل مع الجزائر، وعن ثقته في قدرة القيادة الجزائرية على تجاوز آثار تلك المحنة.

———