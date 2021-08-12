“الأهالي” تنفرد بنشر التفاصيل :مسؤول سابق في المخابرات الفلسطينية يتحدث عن تجاوزات ومحاولات شق صفوف الاتحاد العام لعمال فلسطين بالتنسيق مع جهات أجنبية

كتب عبدالوهاب خضر:

أصدر اللواء توفيق الطيراوي مسؤول سابق في المخابرات الفلسطينية ،وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للمنظمات الشعبية بياناً اليوم الخميس حول ممارسات مروان الطوباسي سفير فلسطين في اليونان، تناول فيه ملابسات ما يقوم به السفير الطوباسي ضد إعادة تفعيل فرع الاتحاد العام لعمال فلسطين فرع اليونان.

وقال الطيراوي بأن السفير الطوباسي يقوم بتخريب ممنهج ضد تفعيل فرع الاتحاد في اليونان محاولاً شق الاتحاد بالتعاون مع جهات أجنبية في اتحاد النقابات العالمي، والاستقواء عليه بها، حيث يقوم بغير وجه حق، وبصلاحيات ليست صلاحياته بالمطلق، بتسمية أشخاص مفصولين من الاتحاد العام لعمال فلسطين ومحالين إلى هيئة مكافحة الفساد، في محاولة لتخريب فرع الاتحاد وتفتيته والاستحواذ عليه.

وأشار الطيراوي إلى قيام السفير الطوباسي بإبعاد بعض كوادر الاتحاد من اليونان بالتعاون مع الأمن اليوناني، وكأنه جهة أمنية، وتهديد عائلاتهم هناك.

وقال الطيراوي في البيان الصادر عن مكتبه اليوم بأن السفير الطوباسي يرفض قطعياً إعادة تفعيل فرع الاتحاد العام لعمال فلسطين في اليونان حسب الأصول النقابية المتبعة، والذي تعود مرجعيته لمفوضية المنظمات الشعبية، ودائرة العمل الشعبي في منظمة التحرير الفلسطينية، وليس للسفير الفلسطيني في اليونان الذي يستحوذ على المشهد برمته ويحلل ويحرم ما يشاء على طريقته ولمصالحه الشخصية.

وطالب الطيراوي السيد الرئيس بوضع حد لتصرفات السفير الطوباسي الخارجة عن العرف الدبلوماسي وعن صلاحياته ووقف تدخلاته المشبوهة بالخصوص.