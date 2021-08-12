الدعم في مصر ..رحلة إصلاح ام تخفيض في المبالغ

الدعم فى مصر.. رحلة إصلاح أم تخفيض فى المبالغ

رحلة رغيف العيش المدعم”ابو شلن”

كتبت نجوى ابراهيم:

منذ منتصف الثمانينيات وحتى الآن وقضية الدعم تشغل جميع الحكومات المتعاقية .. ولم تنته المحاولات من أجل خفض الدعم تحت دعوي إعادة الهيكلة أوتحويل الدعم العيني إلي نقدي وأخيرا بحجة وصول الدعم لمستحقيه ..ومع تعاقب الحكومات المختلفة تحملت الطبقات المتوسطة ومحدودو الدخل عبء السياسات الاقتصادية وضريبة الحكومة نحو الاصلاح الاقتصادى ..وخلال هذه الفترة تقلص دعم السلع الغذائية الاساسية اما دعم الخبز فظل ثابتا ف”لا مساس برغيف الخبز”

بدأ العمل باستخدام البطاقات التموينية لتوفير بعض السلع الرئيسية غير المتوافرة بعد حرب 1967 نتيجة نقص بعض السلع من جراء الحرب، وكانت تلك البطاقات تقوم بتوفير الدقيق والسكر والصابون والكيروسين والأرز وزيت الطعام وبعض المنتجات القماشية.

واستمر الحال كما هو عليه في السبعينيات، وتمت إضافة بعض السلع التموينية مثل البقوليات وبعض المجمدات مثل الدجاج واللحوم، مع الإبقاء على دعم المواصلات والكهرباء والمحروقات والخبز لتصل قيمة الدعم المباشر عام 1970 إلى نحو 20 مليون جنيه، وعلى مدى 33 عامًا لم تشهد أسعار رغيف الخبز المدعم أي زيادة، فتشير البيانات المتاحة إلى أن أسعار الخبز ظلت عند نصف قرش حتى منتصف عام 1980، ثم تقرر زيادتها إلى قرش واحد خلال العام نفسه، بينما بعد 4 أعوام وتحديدًا في عام 1984، قررت الحكومة رفع سعر الخبز إلى قرشين، واستقر سعره عند هذا المستوي حتى عام 1988، حينما تقرر زيادة سعره إلى 5 قروش.

ومن ذلك التاريخ لم يقترب مسئول حكومي من خريطة دعم الخبز حتى جاءت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن اعادة تسعير رغيف الخبز.

وفى موازنة عام 2013/2014 كان دعم الخبز يتكلف نحو 65% من دعم الغذاء الذى بلغ وقتها نحو 34 مليار جنيه مصرى قبل استخدام الكروت الذكية، حيث كان الدعم مفتوحا من حيث الكمية والمستفيدين، فيمكن لكل فرد الحصول على رغيف خبز مدعوم في أي وقت وبأي عدد من الأرغفة، ولم يكن ذلك دون تكلفة حقيقية، حيث كان النظام يقوم حتى عام 2014 على دعم الطحين (الدقيق)، فيحصل كل مخبز بلدى على كمية من الدقيق بسعر زهيد لصنع الخبز المدعم .

نتج عن هذا النظام فقدان ما يزيد عن 80% (وفق تقدير بعد الدراسات الخاصة بالبنك الدولي) من الدقيق، حيث يقوم المخبز ببيع الدقيق في السوق السوداء بسعره الحقيقي في السوق لمحلات الحلويات ومخابز الرغيف الفاخر غير المدعم.

وفى ابرايل 2014 طُبقت الحكومة منظومة الخبز الذكي حلا لأزمة رغيف الخبز المدعم، وسدًّا لثغرات المنظومة القديمة، وللقضاء على طوابير الخبز، ووصول الدعم الذي يقدر بمليارات الجنيهات إلى مستحقيه.

وحكمت هذه المنظومة ثلاثة أسس هى:عدد محدد من الأرغفة لكل فرد,دعم الرغيف وليس الدقيق, حساب معادلة “الدعم المحدد لكل رغيف* عدد الأرغفة المحدد لكل فرد* عدد السكان”= مخصصات الدعم التي بدأت تظهر في الموازنة منذ تطبيق الإصلاح في 2015.

وأعلنت الحكومة وقتها عن تحقيق المنظومة للعديد من المكاسب منها : 40% من الوفر في الهدر في الدقيق كما قدرته الموازنة العامة للدولة 2016/ 2017, توقف الشكاوى من طوابير الخبز الطويلة

ولكن بقيت مشكلة المغتربين ، حيث أصدر وزير التموين قرارا بعدم صرف الخبز المدعم للمغتربين، الذين يختلف محل إقامتهم عن جهة الصرف ,كما تم الغاء الكارت الذهبى الذى يحمله صاحب المخبز ,وكان عليه عدد من الارغفة لانه وفق تصريحات المسئولين بوزارة التموين فأصحاب المخابز يسجلون سحوبات وهمية على الكارت الذهبي، بما استدعى الغاءه ,وبالتالى تم حرمان اعداد كبيرة من المغتربين من حقهم فى صرف الخبز المدعم .

لم ينته الامر عند هذا الحد بل قامت وزارة التموين بحذف عدد كبير من المستحقين للبطاقات التموينية تحت دعوى انهم غير مستحقين فى محاولة لتقليص الدعم , وأعلنت الحكومة رغبتها أكثر من مرة فى تحويل دعم الخبز الى نقدى او اتباع ما حدث مع السلع التموينية حيث تم اعطاء دعم 50 جنيها لكل مواطن واجبارهم على شراء السلع بسعر السوق ,مؤكدين أن سعر رغيف الخبز السياحى يصل الى جنيه ونصف,وفى المخابز البلدية بدون البطاقة يباع ب65قرشا ,فى حين ان النظام الحالى يتم صرف 5 أرغفة لكل فرد اى 150 رغيفا فى الشهر دون النظر الى سعر الرغيف.

وفى اغسطس 20 20 أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا بتخفيض وزن الرغيف المدعم من 110 جرامات إلى ٩٠ جم مع الاحتفاظ بسعره وهو ٥ قروش وكان هذا القرار بمثابة زيادة غير مباشرة فى سعر رغيف الخبز,واخيرا جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم الذى يتم صرفه على بطاقات التموين، قائلاً: “حان وقت زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، لا يمكن صرف 20 رغيفًا بسعر سيجارة واحدة”

يبلغ سعر رغيف الخبز المدعم، حاليا الذي يصرف على بطاقات التموين 5 قروش للمواطن المقيد على البطاقات التموينية، والذي يشتريه من المخابز البلدي التابعة لوزارة التموين التجارية الداخلية.

وأصبح جميع المصريين يترقبون الزيادة الجديدة لرغيف الخبز، فحسب بيانات الغرف التجارية فإن التكلفة الفعلية لرغيف الخبز 65 قرشًا يتحمل منها المواطن 5 قروش فقط ,ويتساءل الجميع حول حجم الزيادة فى السعر وهل سيظل الرغيف بنفس الوزن الحالى (٩٠ جرام)؟

من ناحية اخرى تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، حاليًا، على إعداد دراسة وافية عن سعر رغيف الخبز الجديد.

و توقّع رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، عبد الله غراب، أن يرتفع سعر رغيف الخبز في الفترة المقبلة بنحو 25% إلى 50%.