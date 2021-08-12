إستشهاد وإصابة 9 من أبطال القوات المسلحة.. والقضاء على 13 تكفيريًا بسيناء

#المتحدث_العسكرى : القوات المسلحة تواصل أعمالها فى مكافحة الإرهاب بوسط وشمال سيناء وتنجح فى القضاء على 13 عنصراً تكفيرياً …

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إستكمالاً لجهود القوات المسلحة فى أعمال مكافحة الإرهاب بوسط وشمال سيناء وحال تبادل إطلاق النيران تم القضاء على عدد (13) عنصراً تكفيرياً ، كما تم ضبط (15) بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ، وعدد (20) خزنة بندقية آلية ، وضبط عدد من الدرجات النارية التى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية ، كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وعدد 2 نظارة ميدان وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات .

وقد إتخذت القوات المسلحة حيال ذلك كافة الإجراءات القانونية وعرضها على جهات التحقيق المختصة .

ونتيجة للأعمال القتالية نال شرف الإستشهاد والإصابة عدد ( 9 ) من أبطال القوات المسلحة .

هذا وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية لينعم شعب مصر بالأمن والأمان .

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